帽事嘅｜拍拖4個月第1次上異地戀女友家　意外發現衣櫃藏驚人秘密

國外一名男子第一次到女友家時，就在女友衣櫃發現其他男人的衣服。



而且仔細一看，還是多達50件不同男人的帽T，讓男子瞬間氣炸，決定放棄兩人的關係，提出分手。

衣櫃數十件男人衫 女友解釋原因竟是這樣 點圖看原文及網民意見：

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據《鏡報》（Mirror）報道，一名網友在論壇Reddit上發文提到自己今年19歲，剛和同年的女友交往4個月左右，原本男子覺得女友什麼都好，既美麗又善良，個性也很好，讓他為女友深深傾倒。

兩人談的是遠距離戀愛，男子為了跟女友多點時間相處，決定搬到同縣市居住。男子本來覺得一切都很順利，現在兩人能夠長時間相處，也不用擔心下次見面遙遙無期，但令他料想不到的是，在和女友及女友家人相處兩週後，意外發現了女友不可告人的秘密。

女友提議，既然男子會常常來她家住，乾脆放幾套衣服在她家，當男子要將衣服放進衣櫃時，卻看到一個大得不合理的衣櫃。男子打開衣櫃以後，發現衣櫃內還有個密閉空間，一打開就看到50件左右的男性帽T。

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男子說，剛開始自己有點傻眼，第一個想法就是女友偷吃，但後來又想「到底誰會需要那麼多件帽T？」於是決定直接詢問女友。女友輕描淡寫地說，去年夏天自己跟好友打賭，看誰可以收集到最多男生的帽T，只是為了好玩所以繼續留著。

男子覺得這項發現破壞了兩人的關係，周遭好友也都建議他跟女友分手，在不知該怎麼處理的情況下，男子決定上網po文向網友求救。

針對此事，網友認為女友的行為根本無害，有人說兩人都還年輕，做些傻事是很正常的。一名網友就說自己在14歲時跟朋友打賭，看誰可以在遊樂園要到最多電話，現在想想就只是孩子鬧著玩而已；另一人則說大不了一天拿一件來穿，無須把這件事放在心上。

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