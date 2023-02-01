的士行車途中跌出行李喼　好心人送警署　網民震驚：點解會飛出嚟

乘的士時不慎遺下個人財物是常有發生的事，但大型行李無故「飛走」相信很罕見吧！有網民昨夜（1月31日）發文，指在沙田回家途中突然聽到巨響，起初還以為發生交通意外，仔細一看才發現有行李箱從1輛行駛中的士的車尾箱跌出馬路。他為免影響交通安全，故將行李拖回行人路並送往警署，警員打開檢查後，相信行李屬於即將出國的留學生，認為不會影響對方行程。網民看過事件均感驚訝，紛紛問道「點解可以跌到出嚟？」，又大讚樓主「好人做到底」，不但將行李拖回安全位置，更不怕麻煩帶到警署以便聯絡物主。



有網民周二（1月31日）晚發文，指在沙田回家途中突然聽到巨響，起初還以為發生交通意外，仔細一看才發現有行李箱從1輛行駛中的士的車尾箱跌出馬路。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

該名好心港男昨晚於facebook的失物群組發文，指於沙田返家途中，突然聽到馬路方向傳來「啪」一聲巨響，當時他還以為發生交通意外，仔細一看才發現竟有1個鮮黃色行李箱，從1輛往機場方向行駛的士車尾跌出，「以為撞車，望一望有個喼在高速中間，已經俾車撞咗幾下」。

港男擔心行李箱會影響交通安全，亦相信物主需要帶同行李出遊，因此在安全情況下將行李箱拖回行人路並帶往警署，同時發文提醒失主認領，「架的士應該入緊機場，我而家拎個喼去警署，如果失主見到，就去沙田警署認領」。約半小時後，港男更新指由於行李箱並無上鎖，警員已打開稍作檢查，相信物主為準備出國的留學生，認為即使遺失該行李箱亦不會影響行程。

港男擔心行李箱會影響交通安全，亦相信物主需要帶同行李出遊，因此在安全情況下將行李箱拖回行人路並帶往警署，同時發文提醒失主認領。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

網民看過帖文也嘖嘖稱奇，直言難以相信大型行李箱如何從的士車尾跌出，「點解會飛出嚟㗎」、「可能本身好多行李，塞到閂唔到行李箱，咁的士佬攞條橡筋帶勾住個車尾，行李就外露晒出嚟，結果行行下車……」、「其實的士上的人應該聽到，除非音樂太大聲」、「如果係我去到機場先發現唔見一定好sad」。

亦有網民大讚樓主的好心行為，「樓主真的搵命搏，喺高速公路，好人一世平安」、「好人好事，辛苦你了，希望的士乘客會睇到個post」、「樓主好好人，專登拎去差館」。有人則「錯重點」，笑言「個喼俾車撞咗幾嘢都無爛，值得購買」、「呢個係咪此牌子喼的廣告嚟？ok喎」。