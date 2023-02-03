男名醫遭藥廠女員工控下藥迷姦　稱被「撿屍」性侵　1句話揭誣告

性侵案真相竟是誣告？台灣有知名男醫生去年被藥廠女員工指控下藥迷姦性侵，男醫生事後被調離主管職務，更飽受官司煎熬。惟台北地檢署勘查女方檢驗報告，未發現其體內有藥物殘留，且女方聲稱自己「撿屍」，閉路電視（CCTV）畫面卻見到她能自行走路神智清醒，當晚回家後更向男醫生傳訊息報平安說「感謝老爹」，故認定證據不足，近日決定不起訴該男醫生。



台灣有知名男醫生去年被藥廠女員工指控下藥迷姦性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，事發去年6月20日，女方指控與台大醫院婦產科男名醫到餐廳用餐，其間她離座去廁所，回來後喝座位上的飲料，出現昏沉等遭下藥症狀，恢復意識時發現自己赤裸躺在酒店床上，迷迷糊糊間被男生性侵，無力反抗被對方得逞。

事件曝光後，男醫生被台大醫院調離主管職務，但他堅稱自己沒有下藥性侵女方，為證明自己清白，向檢警聲請保存證據。

檢警翻查餐廳至酒店閉路電視片段，發現案件存疑。（示意圖／gettyimages）

檢警翻查餐廳至酒店閉路電視片段，發現女方當時與男醫生有點距離，且可以自行走路，毋須他人攙扶，步伐也不像被下藥的情況。檢警再找來接載2人到酒店的司機，司機形容女方當時神智清醒，不僅可以與男醫生正常聊天，還指示到酒店的路線。

檢警又翻查2人手機對話紀錄，發現事發當晚女方回家後，曾向男醫生傳訊息報平安，並說「感謝老爹」，且檢驗報告未有驗出女方體內有藥物反應，審視所有事證後，認為證據不足，周二（1月31日）決定不起訴男醫生。