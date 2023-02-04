狂！早上6時激戰　愛愛聲響徹全區　鄰居受不了1招對付後續超展開

男女間「愛愛」性交是平常事，但也要注意聲浪分貝勿影響他人！外國1名男子早前因為早上「床上運動」等聲音太吵而響徹全區，受不了的鄰居在其信箱留下字條訴苦，並嚴正要求「請收聲（Please shut up）」，更留下自己的地址，讓男子相當尷尬。



男女間「愛愛」性交是平常事，但也要注意聲浪分貝勿影響他人！（示意圖／gettyimages）

有網民在外國討論區「reddit」以「朋友的信箱收到這個（My friend got this through the letterbox）」為題發文，上載了鄰居寫給其朋友的字條相片。

從字條看到，鄰居先禮貌地向樓主朋友打招呼說「早晨」，提醒朋友由於住在排屋，因此可以通過牆壁聽到朋友傳來的聲音，而鄰居之後進入正題，抱怨朋友每天早上6時都會做「床上運動」、唱歌等，令他深受滋擾，「是什麼原因，要在早上6點進行？」。

鄰居在聲音來源的住宅信箱留下字條訴苦，並嚴正要求「請收聲（Please shut up）」，更留下自己的地址，讓男子相當尷尬。（reddit）

忍無可忍下，鄰居於是在樓主朋友的信箱留下這張字條，嚴厲要求「請收聲」，更留下自己的地址。

鄰居憤怒的字條看到網民爆笑，直指「字裏行間感受到鄰居滿滿的憤怒」，又認為樓主需要添置隔音設備，或向鄰居送上耳塞。也有網民認為鄰居留下自己地址很勇敢，「這樣收件人可以作回應，而非只能對匿名的人發牢騷」、「看來已預計了有一場戰爭」。