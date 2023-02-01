第一城鎖車！住戶曬暫泊證反擊送貨員拒上樓　網民：去申請已被鎖

【第一城鎖車隊】沙田第一城鎖車隊速度名聞全港，令不少送貨員大哥「敬而遠之」。網上日前瘋傳1則帖文，由第一城住戶專頁發布，稱不少居民反映「唔少送貨司機託詞話第一城鎖車勁」，要求落樓交收，提醒住戶管理公司百得物業設有「送貨臨時暫泊許可證」，限時20分鐘，只要跟足規則「係唔會俾人鎖車」。帖文引起激烈討論，許多人認為入去申請一刻已經被鎖車，更有不少送貨司機分享親身經歷，呼籲「統一戰線」不要接單。有網民就認為住戶們搞錯了檢討對象，「啲業主唔出聲真係自作自受」。



沙田第一城住戶專頁日前上傳1張「送貨臨時暫泊許可證」，帖文引來瘋傳。（fb專頁「沙田第一城生活圈Cityone Life」）

facebook專頁「沙田第一城生活圈Cityone Life」上載該屋苑的「送貨臨時暫泊許可證」，稱收到不少「城友」（住戶）反映，指許多送貨員拒絕上樓，要求住戶落樓交收，理由是「唔少送貨司機託詞話第一城鎖車勁」。

專頁解釋，第一城管理公司百得物業，其實一直有向送貨到商舖及住宅的司機提供送貨暫泊許可證，「限時20分鐘，只要跟足規矩，送貨時提供送貨單做登記，係唔會俾人鎖車」，並附上一張暫泊證樣本，方便眾住戶和送貨司機溝通。照片所見，暫泊證上要寫明申請人及字、車牌、送貨單位等基本資料，另外要檢視送貨單，由發證保安員寫下編號及簽署，下方要填發證時間，再用大字列明「限時20分鐘」。

帖文被廣傳，原本是供住戶分享資訊的專頁，竟有逾千留言，不少人直指司機去申請暫泊證已經會被鎖車，「首先要泊低架車喺管理處門口，當入去申請嗰一刻，鎖車隊已經做咗嘢」，「我見過搭棚車打去管理處申請咗都俾人鎖」，批評住戶既要有正常服務又要讓管理公司鎖車，「點解你哋啲住戶唔自己檢討下？老實講同區九肚山啲豪宅都冇你哋第一城咁麻煩咁大支嘢」。

過往瘋傳第一城鎖車照片：

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有網民拍到1輛AM車牌的黃色客貨車，停泊在第一城屋苑範圍內，右前轆則被上鎖，而車頭擋風玻璃則夾有1份文件。（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

網上廣傳一張相片，見到一架私家車被鎖車卻仍然開車，結果前轆一轉把鎖車的鎖撞毀。（Facebook群組「馬路的事討論區」）

有網民認為「第一城嘅單一律踢，又唔係唔做無飯開，點解要搵自己嚟搞」，送貨司機一入去「做完唔止無飯開仲要嘔突」、「所有快遞及騎手應該統一戰線，第一城永不接單」。

有送貨業人士稱早已知道有暫泊證，但聽過有司機老實去申請，「攞到張許可證返嚟見到鎖車，之後照鎖，佢哋話：咁你係鎖車嗰刻無許可證」、「我親身經歷，鎖車紙同暫泊證寫嘅係同一時間，要求管理處開鎖，佢哋都唔肯開鎖」、「我講返我經歷，當時我跟佢規矩去登記寫紙仔，出返嚟已經睇住佢鎖，不過我好好，等佢鎖完先叫佢解鎖」。

有留言認真解釋，送貨員時間就是金錢，每送1單都要去申請很浪費時間，「送貨幾分鐘嘅時間。揸車去41座排隊搞張form唔知幾多分鐘。揸返架車去其他座數又用咗10幾分鐘」、「10多年前去送貨，只要打去管理處報車牌就掂，而家停一停都唔敢諗，多多錢都唔想做」。

不少人建議業主們要代入送貨員角色，「業主們覺得不便，係應該施壓畀百得物業管理公司」、「一係就落嚟，住得喺嗰度就預咗，自己攞嚟」、「出post前調轉角色諗下，淨係識點樣陰Ｘ人哋」。

（facebook專頁「沙田第一城生活圈Cityone Life」）