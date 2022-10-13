挑戰沙田第一城鎖車隊？私家車懶理被鎖仍開車　下場照曝光超爆笑

沙田第一城鎖車隊聞名全港，近日又有新「傑作」！網上廣傳一張相片，見到一架私家車被鎖車後卻仍嘗試開車，結果前轆一轉把鎖車的鎖撞毀，上載相片的網民表示「第一城呢架車，俾人鎖咗車唔知，一開車就搞到咁樣」。事件引起熱議，不少網民看後爆笑，「叫車主賠返個鎖」、「第一城鎖車隊：先生賠埋個鎖先走呀！」，也有網民質疑為何司機不知道被鎖車，「會扭咁大手都唔知被鎖架咩？」、「開車前，司機應該睇自己部車有無問題」。



上廣傳一張相片，見到一架私家車被鎖車卻仍然開車，結果前轆一轉把鎖車的鎖撞毀。（Facebook群組「馬路的事討論區」）

有網民周三（10月12日）於Facebook群組「馬路的事討論區」上載相片指，「第一城呢架車，俾人鎖咗車唔知，一開車就搞到咁樣」，看來又是在沙田第一城被鎖的車輛。

從照片見到天色已黑，私家車司機位置右前轆有已設置一個紅色鎖車架，而私家車右前轆目測已轉向約45度緊貼鎖車架，鎖車架疑被撞到有些彎曲。

沙田第一城鎖車隊平日鎖車（左圖）與今次私家車被鎖仍開車（右圖）對比照。（資料圖片／Facebook群組「馬路的事討論區」）

相片引來網民熱議，不少人笑言「叫車主賠返個鎖」、「第一城鎖車隊：先生賠埋個鎖先走呀！」、「咁情況應該鎖車門先啱喎」。但也有網民質疑為何司機開車前不知道被鎖車，「會扭咁大手都唔知被鎖架咩？」、「今時今日仲有人入第一城落車上返車都唔望下隻鈴？好似同個世界有啲脫節」、「開車前，司機應該睇自己部車有無問題」、「去得第一城離開架車就要預咗返黎架車已經係鎖左，你唔望係你自己大意」。