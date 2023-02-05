情人節撞正外公喪禮！女友唔體諒仲口出狂言　1句辣㷫男友即分手

遇上親人離世本就傷感，當然希望獲得身邊人安慰支持。近日有男生發文，指外公不幸離世，喪禮碰巧安排於情人節（2月14日）舉行，遂與女友建議提前慶祝。不料女友不但沒有體諒，更要求他放棄出席喪禮，直言「佢都死咗，都唔會知你有無去佢喪禮」，甚至質疑自己的地位不比外公優先，眼見女友如此橫蠻無理，港男斷然提出分手。帖文引來討論，網民一面倒狠批樓主女友為人欠尊重，認為樓主分手絕對是正確選擇。



有男生指外公不幸離世，喪禮碰巧安排於情人節（2月14日）舉行，遂與女友建議提前慶祝，不料女友不但沒有體諒，更要求他放棄出席喪禮。（《孤味》劇照）

該男生在Dcard討論區以「女朋友唔體諒我情人節要去喪禮」為題發帖，指外公早前不幸離世，碰巧辦喪禮當天是情人節，所以需要全日待在殯儀館，便和女友表明今年情人節正日無法一起過，不過卻答應會提前慶祝，禮物亦不會欠缺。

誰知女友得知事件大怒，一直沒有回覆訊息，直到晚上樓主主動問對方「係咪嬲呀」，女友才大發雷霆。樓主指，女友責怪他未有將自己放於第一位，「佢話唔理解點解情人節會係去阿公喪禮優先過陪佢」，更冷漠稱「佢都死咗，都唔會知你有無去佢喪禮」。樓主直言聽到女友言論生氣到直接提分手，「黐X線，理解唔到點解佢會講得出咁嘅說話」。

殊不知女友竟冷漠稱「佢都死咗，都唔會知你有無去佢喪禮」，質疑自己非首位，因而向她提出分手。（《無法抗拒的他》劇照）

網民看過帖文直斥樓主女友欠尊重，認為及早認清對方為人也算好事，「咁嘅女畀你結到婚都有排煩」、「睇得出佢不孝，冷酷無情又自我中心」、「孤兒嚟，無親人？」、「連尊重都唔識，叫佢重新讀過書，練個人修養再學人拍拖」、「一場儀式睇清一個人，係阿公畀你嘅禮物」、「可能佢唔重視佢啲親人」。

另有人則分享類似經歷，「我有個表姐係我外公湊大，前幾年外公走咗要火化，嗰個表姐嘅家婆話唔畀佢嚟，因為會影響風水，點解啲人可以咁無同理心」；亦有人質疑該女生的家教問題，「屋企啲教育到底有幾失敗，先會講啲咁嘅嘢」。