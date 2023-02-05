非色情！裸女半夜突闖入房做呢件事　男子悉真相傻眼：東西都濕了

半夜突然有裸女闖入房間，身為男生會有何反應？有男網民於討論區發文指，有晚他睡到一半發現房門被打開，在黑暗中看到一個「矮矮的、長頭髮」物體，細看驚覺竟是1名赤裸女子，對方更遺下一灘尿，而且把東西都弄濕了。男網民事後才知道，原來是哥哥帶女子回家「愛愛」，詎料女方喝醉後誤把他的房間當廁所，令他相當傻眼。



半夜突然有裸女闖入房間，身為男生會有何反應？（示意圖／gettyimages）

該男網民於台灣討論區Dcard以「半夜3點房門被打開…」為題發文分享這段驚愕而惡心的經歷。他表示，近日半夜睡到一半時，聽到房門被打開，迷糊間看到有1名「矮矮的、長頭髮」物體，正匆忙的跑進來，並坐在書桌旁椅把上看向門外，令他感到害怕，「以為是好兄弟或誰被追殺…」。

樓主之後凝視該物體5秒，再慢慢起身向前想查個究竟，對方卻又往門外跑去，這時樓主驚覺竟是一個裸體女性，更發現對方在椅子上留下一灘尿，並尿濕了樓主外套、錢包、耳機等，令樓主傻眼又驚恐。

樓主發現對方在椅子上留下一灘尿，並尿濕了樓主外套、錢包、耳機等，令樓主傻眼又驚恐。（Dcard圖片）

直到第二天，樓主才知道該裸女原來是哥哥帶回來，由於喝醉酒，誤把他的房間當廁所。樓主於是向哥哥抱怨，「哥你看，你朋友半夜3點來我房間尿尿，包包、錢包、外套、耳機、椅子都濕了」，但哥哥只當笑話不以為意，又說等女方起床後會叫她處理。

樓主隨後出門買飯，「15分鐘回家後，有些微處理，但人跑了…」，哥哥還說椅子沖過曬乾就好，令樓主相當無奈。

帖文引來網民熱議，直指「惡心」，「那攤尿真的嘔」、「我會抓狂，哥哥的態度，他帶回來的人不用負責喔」、「你哥跟對方都有毛病欸，要是我我會立刻爆炸立刻要嘶吼，立刻叫，立刻把手機拿出來拍，立刻把事情鬧大」、「有夠誇張！感覺隔着熒幕都聞得到味道，哥哥的態度也太過分了吧，直接擺爛欸」、「發瘋」。也有網民笑言，「會不會其實那是女裝的你哥？」。