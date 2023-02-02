歲半BB不懂說話！鄰居質疑媽媽無餵母乳出事　醫生1句秒殺謬誤

大家都知道母乳能給寶寶最充足營養，但是否就代表奶粉就不好？近日台灣就有醫師發文表示有母親私訊詢問小孩語言能力是否與喝母乳有關，事關兒子被鄰居質疑不會講話就是因為沒喝母乳。醫師只好回覆「那你問他是不是現在還在喝母奶，不然話怎麼會那麼多」，力證兩者根本無關係。帖文引來不少網民回覆，更指三姑六婆的話聽聽就好，不用太上心。



台灣就有醫師發文表示有母親私訊詢問小孩語言能力是否與喝母乳有關。（FB「蘇怡寧醫師愛碎念」截圖）

該醫師在「蘇怡寧醫師愛碎念」專頁發帖並附上截圖，從圖片可見有母親詢問，喝母乳跟小朋友的語言發展有沒有關係？事源過年時被鄰居詢問1歲半的兒子會否說話，當下回答對方「不會，但是聽得懂」，怎料被回「沒有喝母乳！」。由於鄰居這樣說，所以擔憂兒子說話能力受到影響。

醫師隨後以1句寸爆「那你問他是不是現在還在喝母奶，不然話怎麼會那麼多」，力證小朋友的語言發展和喝母乳根本沒有關係，之後更「貼心」提醒，「各位三姑六婆們，請管好自己的嘴，平常也一樣，謝謝」。

事源過年時被鄰居詢問1歲半的兒子會否說話，當下回答對方「不會，但是聽得懂」，怎料被回「沒有喝母乳！」，因而擔憂兒子的說話能力。（Getty Images）

不少網民都大讚醫師神回覆，更反串該名鄰居，「我都不喝，不就變智障？」、「那喝母奶還不會說話怎麼辦？媽媽沒有教？」、「鄰居從小喝海水？管很多」、「我也喝配方（奶粉）長大的，還可以輾壓別人」；亦有人認為不用太在意她們的話，「跟三姑六婆講話都回X話就好了，我是認真的建議」、「為什麼很多人覺得母奶跟仙丹一樣」。

根據愛嬰醫院香港協會資料，母乳含有促進嬰兒發展的成份，如必需的脂肪酸、 DHA、 AA等，對嬰兒腦部、神經組織、視網膜發展有良好影響，同時能讓嬰兒擁有母親的抗體作保護。而市面上奶粉都是仿效母乳成份，如較多維他命D、K、鐡、鈣，但營養價值幾乎相同，甚至有些母乳無法提供的營養素，像是維生素 D也可以直接加入其中。