單身漢比已婚男體味更濃　1個原因構成呢個生理因素｜健康百科

大家有沒有想過，單靠體味已可分辨出一位男性是否有伴侶？根據澳洲早前一項研究發現，單身男性的體味原來是會較已婚男性更為濃烈，這是因為單身男性的睾丸激素較高，令他們可以更具競爭力成功求偶，而這個特徵更有助女性透過體味分辨男性是否已有伴侶，並能因而避免追求有伴侶的男性。



研究指荷爾蒙在求偶行為中發揮作用，單身男性或有更多睾丸激素，導致他們有更強烈的體味。（《藍色海洋的傳說》劇照）

澳洲研究：單身男性體味較已婚男濃烈

綜合外媒報導，澳洲麥格理大學有研究團隊早前進行了一項有關男性體味的研究，研究人員邀請了91位男性作試驗對象，其中45人已有伴侶、另外46人為單身。研究人員為91位男性提供乾淨的白色襯衫，他們需穿著24小時，在過程中盡量進行適度運動，以最大程度地排汗。研究人員事後收集了汗味白色襯衫，並邀請82位女性嗅聞白色襯衫，並提供相應男性的照片。結果發現，單身男性的體味被評為比有伴侶男性更濃，結果與研究人員的假設一致。

研究亦指出，強烈體味有助男性發出可成為潛在伴侶的信號，並表明他們的感情狀況。（Unsplash）

強烈體味有助男性發出可成為潛在伴侶的信號

負責是次研究人員之一的Mehmet Mahmut表示，荷爾蒙在求偶行為中發揮作用，單身男性或有更多睾丸激素，導致他們有更強烈的體味，從而使他們較已有伴侶的男性面臨更多性競爭。研究亦指出，強烈體味有助男性發出可成為潛在伴侶的信號，並表明他們的感情狀況。

他又指，希望該項研究能有助更好地理解人類吸引力科學，又認為被伴侶吸引是生活的基礎，與他人建立關係，是作為人的一個基本部分，伴侶將是大家建立的最重要關係之一。