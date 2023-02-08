公屋又贏！港男大讚住公屋港女性格好　列5大獨特優點完勝有錢女

【公屋／港女】尋尋覓覓都想找個好女仔，有港男就在討論區發文，大讚住公屋的港女「性格好好」，並列出5大優點完勝有錢女，包括生活樸素、懂做家務、識體諒人等，直指「好抵惜」。帖文引來熱議，有網民呼籲樓主珍惜，「喺香港遇到個價值觀差唔多，真係好難」，但也有網民認為，女生性格好壞在於家庭教養，與階層或家境無關，「公屋女仔都可以有公主病」。



有港男在討論區發文，大讚住公屋港女「性格好好」。（資料圖片）

該港男於Dcard討論區以「公屋女仔性格好好」為題發文表示，近日結識到一個「家境貧困但係性格好好」的女生，隨即有感而發力數基層女生5大優點 ── 「要求簡單」、「生活樸素」、「識做下家務」、「識體諒人」、「識得獨立，即使自己冇喺父母或者伴侶度得到啲咩，都唔會埋怨」，直言「好多都好抵惜。個人覺得只要唔係mk妹，比較基層嘅女仔性格通常好好」。

樓主列出公屋港女5大優點完勝有錢女。（《香港愛情故事》畫面／IG@kayan_yau）

樓主之後又點出自己認識的有錢女生4大「難頂」缺點，包括「有少少公主病，自我中心」、「大使」、「唔獨立，冇錢就問屋企攞」、「對另一半要求極高」，感嘆「雖然（有錢女仔）打扮得好靚又通常學歷高才藝好，但係性格方面真係冇窮女仔好…」。

帖文引來網民熱烈討論，有人呼籲樓主遇到對的人要珍惜，「其實喺香港遇到個價值觀差唔多，真係好難，要珍惜啊樓主」。

也有大批網民認為，女仔性格好與壞在乎個人修養，不在家境。（《香港愛情故事》畫面）

但也有大批網民認為，女仔性格好與壞在乎個人修養，不在家境，「公屋女仔都可以有公主病」、「唔關男女定出身，其實好睇屋企點教同成長經歷」、「其實睇人，唔關基唔基層事，利申：公屋妹」、「試過公屋ex要我送LV」、「好嗰啲一早俾人mark晒啦」。亦有人為中產女生「平反」，「我反而覺得普通中產嘅女仔性格普遍都OK」。