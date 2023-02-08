簡約公屋｜啟德公屋港女怒斥政府2大罪狀：已迫爆！1句惹網民激辯

【簡約公屋／啟德】坊間爭議聲下，立法會財委會工務小組今早（2月8日）通過首批簡約公屋工程撥款，包括啟德世運道選址在內共4個項目，涉款逾149億元，將提交財委會審批。有自稱住在啟德公屋的居民就在地區群組發文表明反對，列出政府多項「罪狀」，包括「不符成本效益」及「不理會居民需要」等，直斥「我哋已經迫爆！當我哋啟德公居屋居民死晒喎」，引來不少同區網民留言表示認同，但也有網民批評樓主想法自私，「妳有無想劏房戶幾咁慘？」。



啟德區世運道將興建一萬伙簡約公屋單位。

該自稱住在啟德公屋的女居民，於Facebook群組「啟德居民自由講～」發文指出，「我住啟德公屋！就算你放3萬個豪宅定3萬個臨屋（臨時房屋／簡約公屋）我都反對」。

樓主解釋，目前該區已經「迫爆」，「而家40人爭一學位仲要借黃大仙位跨區返學！仲要塞3、4萬臨屋入嚟同我哋爭學位。做錯決定就快改！晤好再死撑…當我哋啟德公居屋居民死晒喎！」。

有連登網民發文指，住公屋及私樓的人在言行舉止及價值觀也有一定分別，引來網民熱議。（《幻愛》劇照）

樓主又說，簡約公屋只屬臨時性質，數年後便會拆卸，不符合成本效益，「你哋起完臨屋之後拆掉，之後再起，再拆燒錢。根本失智，又唔起學校！政府財赤便不要燒錢啦」。

樓主最後強調，「I don’t care樓價！我一世住公屋架喇！唔好話我自私。世界上所有人都係自私架喇！」。

立法會財委會工務小組通過首批簡約公屋工程撥款▼▼▼

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帖文引來網民熱議，有同樣居於啟德的網民認同樓主說法，「非常認同，啟德居民一直唔出聲，政府就當大家支持」、「仲要道德綁架人哋自私，置民怨經濟於不顧，好嘔啊」、「勞民傷財（簡約公屋）如果真係臨時用」、「為咗短期跑數，犧牲長遠利益」。

也有網民批評樓主想法自私，「妳有無想劏房戶幾咁慘。俾無良業主抬高租金。迫佢哋租樓住。做人唔可以咁自私！」。樓主則留言反駁，「我自私我認。好過虛偽嘅人扮大愛」。