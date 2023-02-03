大家樂MMA！中年漢爭位大打出手　店員急調停　網民：仲玩爭凳仔

為爭奪座位而打架是否值得？有港男於網上發文分享1段「大家樂MMA（綜合格鬥）」影片，顯示上水新豐路大家樂有2名中年男子為爭奪座位而大打出手，數名店員上前調停，不斷說「夠啦，夠啦」及拉開兩人，影片旋即引起熱議。《香港01》正就事件向大家樂查詢。



上水新豐路大家樂有2名中年男子為爭奪座位而大打出手。（fb群組「上水人大聯盟」影片截圖）

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該名港男昨日（2日）下午近4時於fb群組「上水人大聯盟」上載1段21秒MMA影片，指出影片於上水新豐路大家樂拍攝，原本店內坐無虛席，但由於兩名中年男子為爭奪座位而吵鬧了5分鐘，「其他人睇個勢就快開打，一個個走晒先有咁多位剩！」。

從影片可見到，有名站着穿藍白方格上衣的男子，與1名坐在座位穿灰綠色短袖上衣的男子大打出手，藍白上衣男子兩度起手打灰綠上衣男子及聽到1句爆粗「X你老母」，數名店員在旁嘗試拉開兩人，不斷說「夠啦」，灰綠上衣男子也不輸洩，站起來還擊，藍白上衣男子起手欲再打人，但被店員拉開。

灰綠上衣男子隨即指「佢打我先㗎，X你老X，係咁打人嘅？」，男店員勸阻道「夠啦夠啦，冷靜啲好唔好，好多人望住嘅」。在打鬥期間，多名食客未有嚇怕，繼續留在店內用餐及觀戰，甚至有名穿黑色外套的男子特意放下筷子上前「食花生」。

不少網民留言批評打架的男子，「幾廿歲人都唔化」、「復常了」、「睇住中風呀幾十歲啦」、「仲細咩玩爭凳仔」，又猜測「係咪隔籬馬會啲爛賭廢老？」、「出面賭輸咗，入面發洩下，佢唔好彩」。