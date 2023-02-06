《給十九歲的我》停映│市民撲飛睇最後午夜場　網傳戲票炒至$1500

由導演張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》獲得第29屆香港電影評論學會大獎最佳電影獎，目前更已錄得逾800萬票房，然而該片自周四（2月2日）上映後就風波不斷。昨日（5日）有2名片中受訪女生公開表明曾拒絕該片公映；另外在片中短暫出現的單車運動員、「牛下女車神」李慧詩亦在社交平台發文，稱片中她接受訪問的片段屬未經同意便被張婉婷剪輯入紀錄片，更表明氣在心頭，「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」。



最終導演張婉婷於昨日（5日）出席嘉禾黃埔謝票場後，表示自今日（6日）起，《給十九歲的我》將會暫停公映。消息一出，不少市民搶在停映前購票觀看，而昨晚在旺角朗豪坊戲院最後一場午夜場的門票火速售罄，一票難求，有網民更表示戲票在網上的炒價高達1500元1張，令人震驚！



從樓主上載的圖片可見，有人在聊天軟件中表示願以1,500元購入1張《給十九歲的我》午夜場門票。（連登討論區圖片）

有網民在連登討論區發文，表示「《給十九歲的我》暫停公映前最後一晚全線場次售罄，朗豪坊午夜場暗盤價高達1500蚊1張！」，指暫停公映消息公布後，朗豪坊戲院網站很快便顯示門票已全部售出及「全院滿座」的字眼。

而從樓主上載的圖片可見，有人在聊天軟件中表示願以1,500元購入1張《給十九歲的我》午夜場門票。而另一張二手拍賣網站的截圖就見到，有市民願以高達500至600元購買1張該片門票。

帖文引來網民熱議，有人上傳對話截圖，指自己從其他平台見到的最後一場戲票炒價升至3500元1張，有網民就表示「趕去睇呢套戲尾場嘅人真係合符香港人典型嘅獅子山精神」、「炒狗買晒攞嚟炒？」、「窮X買唔起，唔該畀我線上睇」、「黐線，仲入去睇嘅係咩心情」。