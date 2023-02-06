給十九歲的我｜張婉婷咁道歉惹議　這人物搜尋量竟比張導、阿聆高

【給十九歲的我／張婉婷／李慧詩】導演張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》爆出大風波，片中主角之一阿聆及「牛下女車神」李慧詩相繼表明曾拒絕該片公映，或未經同意被「入鏡」，李慧詩更明言「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」。事件引來全城關注，「給十九歲的我」、「張婉婷」等相關字眼於Google Trends的搜尋量亦急升，當中有一個人物，搜尋竄升量更比「張婉婷」及「阿聆」多。



《給十九歲的我》歷時10年製作，是由張婉婷執導的英華女校重建紀錄片，獲得第29屆香港電影評論學會大獎最佳電影獎。事緣片中主角之一阿聆昨日（2月5日）親撰萬字，表示觀看影片後情緒受困，重申由始至終不同意以任何形式公開放映，認為校方不尊重學生意願；而片中短暫出現的單車運動員、「牛下女車神」李慧詩亦在社交平台發文，指其受訪片段屬未經同意被剪輯入紀錄片，氣在心頭，明言「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」。

▼2月5日 《給十九歲的我》導演張婉婷回應事件▼



《給十九歲的我》導演張婉婷2月5日開腔回應事件。「現階段最重要時情況，同各方一面了解一下，各人理解上落差。」（梁鵬威攝）

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事件引來全城關注，「給十九歲的我」、「張婉婷」等字眼於Google Trends的搜尋量亦急升，當中「李慧詩」的搜尋竄升量，更比「張婉婷」及「阿聆」多，估計因「李慧詩」本身已是人所熟悉的公眾人物，以及其回應言論有關。

李慧詩的搜尋竄升量，比「張婉婷」及「阿聆」多。（資料圖片）

風波升溫，《給十九歲的我》今日（2月6日）起暫停公映，張婉婷今早則在電台節目向阿聆道歉「對佢唔住」，並隔空對阿聆說，「你開心返啲啦，我哋而家唔做喇」。至於李慧詩撰文指不滿「成為電影一部份」，張婉婷表示，「如果李慧詩唔知情，我都想打電話同佢道歉」。

▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼

