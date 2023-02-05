張婉婷《給十九歲的我》停映│網民批食「人血饅頭」　典故是這樣

由導演張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》於周四（2月2日）上映，故事以10年時間追蹤6位英華女校學生成長，在之前的優先場獲得好評，目前已錄得逾800萬票房，預計會成為另一部賣座電影。



惟今日（2月5日）有2名片中受訪的女生公開表明曾拒絕該片公映，當日女生阿聆更撰寫萬字文章，表示自己在2021年12月電影首度私人放映後，已多次向導演張婉婷、英華女學校表明「由始至終都不同意《給》以任何形式進行公開放映」。而在片中短暫出現的單車運動員、「牛下女車神」李慧詩今日亦在社交平台發文，稱片中她接受訪問的片段是攝於2016年1月日本亞洲場地單車錦標賽時，她形容當時導演張婉婷的發問內容古怪，與比賽完全無關，而張婉婷事後未獲同意便將影片剪入紀錄片，形容自己是「被通知」成為電影的一部份。對「被登場」都表示「氣在心頭」，李慧詩更表明「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看」。



風波愈演愈烈，導演張婉婷今日出席嘉禾黃埔謝票場後，表示明日起《給十九歲的我》會暫停公映。惟網上網民群情洶湧，網民鬧爆這部紀錄片是「食人血饅頭」，要求要無限期停止公映。「人血饅頭」這詞語最為人所知應是魯迅《藥》中的那個「鮮紅的饅頭」，但原來唐朝的《本草拾遺》就已經提及過人血入藥。



《給十九歲的我》負面意見不斷，不少網民批評張婉婷導演靠食「人血饅頭」獲利。（資料圖片，陳順禎 攝）

古時民間迷信，深信人血有奇效能治肺結核。有指用人血入藥可追溯至唐代藥學家陳藏器於唐開元27年（739）撰寫《本草拾遺》（簡稱《拾遺》，又名《陳藏器本草》），當中就有提及過人血入藥，然而該書原著早已散失，只能從其他醫書側面佐證內容。

據明代李時珍所著之《本草綱目》「人部」用藥內容，就曾覆述過《拾遺》用人血的內容，「羸病患皮肉乾枯，身上麩片起，又狂犬咬，寒熱欲發者，並刺血熱飲之（藏器）」，然李時珍亦指「始作方者，不仁甚矣，其無後乎？」虐兵、殘賊，亦有以酒飲人血者，此乃天戮之民，必有其報，不必責也。諸方用血，惟不悖於理者，收附於下。」。

古人迷信以為人血可治肺結核。（示意圖，Towfiqu barbhuiya /Unsplash圖片）

雖然醫師們並不一定同意以人血入藥，然而以人血治肺結核的傳言仍在村落間不脛而走。及至清代，學者袁枚所著的志怪小說《子不語》的《還我血》一篇中就提到有死囚行斬首刑前賄賂獄卒楊某，希望楊某幫他將砍下的頭顱「縫頭棺殮」，然而「楊竟負約，又記人血蘸饅頭可醫瘵疾，遂如法取血，歸奉其戚某。」。當中「瘵疾」亦可解作「癆病」，意即結核病，亦即獄卒楊某記起「人血饅頭」有治病之功，因此背信棄義，此處與古代民間迷信傳言以人血治肺結核不謀而合。

到了近代，就不得不提到魯迅先生的短篇小說《藥》，當中的故事情節講到華老栓的兒子小栓患了癆病，愚昧的老栓為了救兒子，於是用全部積蓄從法場的劊子手處買來了「人血饅頭」，書中寫道「那人一隻大手，向他攤著；一隻手卻撮着一個鮮紅的饅頭，那紅的還是一點一點的往下滴」，而這個「鮮紅的饅頭」就是蘸有革命者鮮血的饅頭。然而小栓吃了血饅頭後病情未有好轉，最終病發身亡。時人的愚昧與迷信，就成了最大諷刺。而今人對於「人血饅頭」的理解多來於此，意指利用他人獲得利益，並滿足一己之私。