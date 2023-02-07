台灣火辣人妻封奶1年後解放性感　跌膊露出黑色喱士胸圍網民暴動

台灣網紅「潔哥」李秉潔擁有甜美的顏值與「30厘米」的傲人事業線，被封為「鄉民女神」，過去都會在個人社群平台上分享自己的生活與美照，不過她在2019年結婚後，隔年迎來寶貝女兒「fafa」後風格轉型，開始狂曬母女生活照，不過近日她罕見的在Facebook上PO出好久不見的30厘米事業線，讓鄉民再次暴動。



照片中，潔哥穿上黑色喱士胸圍，披上純白衣服，露出甜美又性感的神情，但厲害的是，胸前許久不見的「30厘米」傲人事業線，竟重出江湖，雪白稚嫩的肌膚配上熟悉的傲人胴體，讓網友們再次瘋狂。而潔哥也解釋：「又接到內衣業配，我今年依舊是內衣富翁，等於一年看我露奶一次！上一次應該是一年前了。」

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而貼文曝光後，網友們紛紛感動留言，「啊嘶，終於，好久惹」、「想起30厘米傳說」、「想起妳的當年，當年的你」、「女神從來不曾消失！威名仍在啊」、「這種業配應該多接一點」、「好久不見~~（向長輩敬禮）」、「雖然奶奶一年才見一次面，但依然漂亮啊」。

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