SLAM DUNK｜真人版彩子爆紅即被網絡欺凌　五官太精緻惹整容疑雲

《男兒當入樽》（灌籃高手）電影版《The First Slam Dunk》票房報捷，日前Coser「殺氣」化身為女主角彩子前去看電影，網友看了都驚呼「神還原」，但近日卻有網友質疑他整容，對此他則忍不住出面澄清！



Coser「殺氣」近日遭許多網友負面攻擊，對此她3號晚間也出面回應，表示這幾天外界有許多對她惡意詆毀、謾罵，還將她的圖拿來亂改、捏造不實謠言：「問我心情是否有受影響。其實從照片被意外貼去爆廢版那時開始就已經有先做心理建設，但畢竟我是活人不是塑膠，說看到當下沒情緒是不可能的，只能一直告訴自己保持冷靜、盡量別看別理會，但有時瞄到很過分言論的還是會想稍作解釋，即便我知道可能沒用。」

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「殺氣」接著解釋：「我們出Cos只是因為喜歡作品和喜愛角色，我們Coser並不是角色本人，不可能長得跟角色一模一樣，只能靠服裝道具和化妝來盡力還原角色。我也承認我會為了讓照片更能入眼而對其做簡單調整，磨皮修瑕疵什麼的在現代社會應該再正常不過。」

她最後強調：「我必須說我實在沒錢去整容，我長得也並不完美，一直說我有去整容的，我只能當做是對我的誇獎了，不然我不知道你到底是何居心。有言論自由很棒，但不是濫用。你可以覺得出得不像或不好看，但不需要用各種難聽的字眼辱罵和詆毀創作者的一切努力，只為了滿足你的自卑感。雖然這世界上的惡意很多，但我身邊還是有支持我的你們給我鼓勵，我真的很幸運！」

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