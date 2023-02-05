日本24歲前偶像星谷梨里花遭54歲男子殺害　身中多刀全裸陳屍酒店

本名平林佐奈（平林さな）的前地下女子偶像星谷梨里花驚傳遭刺殺身亡，全裸陳屍在日本東京府中市的一間情侶酒店內。她身中多刀大量失血，旅館人員因為時間到了卻聯絡不到投宿者，報警後發現慘事，警方已經逮捕涉嫌重大的54歲無業男子石川晃。



（編按：TBS NEWS DIG在2月3日稱，他對警方供稱：「我用刀在熟睡的受害者脖子上連刺三下，殺死了她。」他說之所用刀刺在她頸上，是為確保殺死她。）

24歲的平林佐奈過去曾加入偶像女團アオハルsince2015，高中畢業後就嚮往演藝圈的她，僅活動了半年就退團，後來疫情肆虐，團體活動也就全面停止。之前的工作人員表示，一直崇拜乃木坂46的平林佐奈才華平平，集合時又會遲到，在團體內逐漸被排斥。她最後雖退團，仍懷抱當上偶像的夢想。（點圖放大看更多星谷梨里花靚相👇👇👇）

經過警方初步調查，嫌犯石川晃已經坦承犯案，他們去年曾因金錢糾紛鬧上差館，但雙方之間的關係和犯案動機警方還在進一步釐清。

（編按：TBS NEWS DIG在2月3日稱，石川晃2022年12月曾往警視廳稱其智能手機支付應用程式的號碼在SNS（Social Networking Services，即是社會網路服務）被公開，但他之後又說，這是他自己的誤會並撤銷有關投訴。）

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