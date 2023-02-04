「翻版楊冪」3張性感床照流出　啡色比堅尼反成網民焦點：太誇張…

台灣網紅雪岑不但是模特兒，還是當地廟宇祭典上的禮生，過去因被拍到穿著火辣禮服出現在宮廟，艷麗外型、傲人身材，還有175厘米高挑身高，加上神似「陸劇女神」楊冪的明星臉，在網路上造成轟動，受封「最美宮廟禮生」。



常在網上分享性感照的她，近來連發3張大尺度床照，身材完美曲線一覽無遺，讓網友們看得心花恕放，狂刷一排愛心告白。

【圖輯】點圖放大看更多網紅雪岑IG性感照👇👇👇

+ 42

雪岑在過年期間不忘造福粉絲，連3天曬出之前跟好姐妹出遊的美照，只見她身穿啡色比堅尼，露出白嫩香肩及螞蟻腰，下身開衩超過大腿根部，激洩渾圓蜜桃臀，乍看就像沒穿一樣，一雙美腿更是無比吸睛。

【圖輯】你認為雪岑與楊冪相似嗎？點圖放大看更多楊冪美照👇👇👇

+ 25

雪岑坐在酒店床上擺出各種撩人姿勢，搭配身後的無敵景色，成了最美的畫面，也湧入大批網友激讚：「魔鬼與天使的化身」、「風景有妳，一切都變美」、「美翻啦！」、「我近視都好了呢！」、「這比堅尼也太誇張了」，更有人提醒她天氣很冷要注意保暖，引發熱烈討論。

延伸閱讀：

女星練舞爆意外！「膝蓋分開」倒地無法動彈 崩潰：1年不能走路

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】