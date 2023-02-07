維尼跳跳虎現實版？熱情黑熊抱住老虎「瘋狂舔耳」　真相十級催淚

超猛的跨物種友誼！同為肉食猛獸的黑熊和孟加拉虎非常親暱，還會抱著牠瘋狂舔耳，老虎也像是司空見慣一樣，淡然接受黑熊的撒嬌。



網友在臉書分享一段影片，一隻黑熊緊抱著一隻孟加拉虎，對著牠的耳朵又舔又咬，熊爪放在老虎手上還不時輕搔，看起來相當陶醉……

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而老虎完全沒有反抗，偶爾瞇一下眼，對於黑熊的「騷擾」看來完全不以為意。

網友表示「小熊維尼和跳跳虎？」、「原來熊也喜歡擼貓」、「虎：這隻好兇我還是先裝傻好了」、「跨種族友誼」、「兩個都是頂級獵食者也能當朋友？」。

事實上這對熊虎背後有段心酸的故事，牠們最早是被美國一名從事非法交易的富豪豢養，被用來角力互鬥，20年前被警方查獲。

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當時黑熊Baloo、老虎Shere Khan和獅子Leo被關在地下室同個籠子裡，最後3隻動物被送到動保中心照顧，由於牠們感情很好，就讓其繼續生活在一起。

3隻不同種的猛獸感情就像一家人，常一起在園內玩耍、互相依偎撒嬌，彼此非常親暱。可惜獅子Leo 2016年因腫瘤過世了，剩下黑熊和老虎相依為命。

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