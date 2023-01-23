初二拜月老求姻緣「綁紅線」大部分人都綁錯！城隍廟教這樣做才對
撰文：ETtoday
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【初二習俗／農曆新年／兔年／拜月老】許多單身男女為求得好姻緣，都會到廟裡拜月老，祈求能早日脫單，當中有些人一求完，便下意識地將紅線圍繞在手腕上，但你／妳知道其實這個舉動其實是錯的嗎？對此，霞海城隍廟也給出解答了。
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《小明星大跟班》曾播出「這一些禁忌千萬不能做」的主題，請來9位來賓共襄盛舉，其中一題關於拜月老的知識，便提及下列何者不正確，包括女生生理期不可以拜、晚上不可以拜月老、紅線綁在手上最有效、一生只能求一條紅線。
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全部來賓原本一致認為「一生只能求一條紅線」這項知識是錯的，結果大家都答錯了，其實「紅線綁在手上最有效」才是不正確的想法。
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對此，霞海城隍廟表示其實不贊同「紅線綁在手上」的行為，因為那不但容易斷裂也容易遺失，「建議可以放在皮夾裡或枕頭下。」全體來賓這才恍然大悟。
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初二拜月老有什麼需要注意？
《小明星大跟班》曾播出「這一些禁忌千萬不能做」的主題，請來9位來賓共襄盛舉，其中一題關於拜月老的知識，便提及下列何者不正確，包括女生生理期不可以拜、晚上不可以拜月老、紅線綁在手上最有效、一生只能求一條紅線。【點擊連結了解更多「初二拜月老有什麼需要注意」】