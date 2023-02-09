00後同事被迫請辭　皆因親戚1句話　打工仔：畢業生搵咁多算正常

應屆畢業生初投職場，到底多少月薪才正常？近日有打工仔發文，指公司有位月薪約1萬中的00後同事突然請辭，原因竟是親戚說一句「大學生畢業出到嚟起碼都要搵2萬以上先啱」，加上表哥沒有大學學歷月薪仍和他相若，令母親覺得不值，要求他辭職再搵工。網民態度對此兩極，有人認為不應干預兒子工作；亦有人認為同事只是孝順而已。



有打工仔發文指公司有位月薪約1萬中的00後同事突然請辭，原因竟然是親戚說「大學生畢業出到嚟起碼都要搵2萬以上先啱」。（《氣象廳的人們》劇照）

樓主在香港討論區以「00後同事畀阿媽迫住要辭職」為題發帖，指有位00後同事月薪約1萬中，年假過後突然請辭，感嘆其工作能力不錯，和同事關係良好。隨後得悉原來過年時該年輕同事和親戚聊起薪酬話題，對方稱「大學生畢業出到嚟起碼都要搵2萬以上先啱」。該同事和表哥同齡，對方沒有大學學歷月薪仍和他相若，其母便慫恿他另謀高就。

樓主不解「搵唔到2萬以上一個月都唔洗使叫個仔辭職掛，仲要個仔咁聽話都有」，加上他不是修讀專科，大學生剛出社會這種薪水也算正常，更不解他為何仍受母親監管，好奇問網民現時大學生畢業月薪多少才合適？

有網民認為母親不應干預兒子工作，更指出普遍畢業生月薪都差不多，「啱啱出嚟做係咁上下」、「一個月都搵唔到工，有真空期會被HR抽秤」。（《大叔的愛》劇照）

不少網民認為其母親應該放手，現時普遍畢業生月薪都差不多，「正常搵到新工先辭職，咁樣會害咗個仔」、「一個月都搵唔到工，有真空期會被HR抽秤」、「畢業生搵萬中好正常，除非神科」。但也有網民支持年輕同事決定，始終他只是孝順，「阿媽都係為佢前途著想」、「咁可能佢覺得無前途，趁後生咪去闖下囉」。