缺人手狂加班　員工以辭職要脅加薪四成　上司斥：價值觀真係錯晒

勞工及褔利局局長孫玉菡曾經說過，不少人上班並非只為錢，但薪酬低而工作多，有多少人能接受？早前有公司高層人員發文大呻年輕人「佢哋啲價值觀真係錯晒」，指其1名下屬能力不俗，有意讓對方升職，惟最近公司較多同事離職，在人手短缺下，只好委派該名下屬先幫忙處理，不料對方竟拿辭職信要求加薪四成。樓主因而慨嘆年輕人價值觀出錯，又指自己與他們脫節，其言論卻引來網民狠批。



有上司發文指最近公司較多同事離職，所以人手短缺，新年前的工作都只好委派下屬幫忙處理，不料對方竟然要求加薪40%，更揚言不獲加薪便會辭職。（《受夠了，我要炒老細》劇照）

該名上司在facebook專頁「奴工處」以「真係唔識同依家啲後生仔溝通，佢哋啲價值觀真係錯晒」為題投稿，指其1名下屬約20多歲，大讚對方「做嘢好叻仔又有交帶」，因此一直非常看好他，原本亦打算下年安排升職，但由於公司內有數名同事離職，同時未完成新人招聘，不少員工均要工作至晚上8時才下班，他只能將工作委派予該名下屬幫忙。

不過，樓主稱該下屬後來以工作量大增為由，要求加薪四成，更拿出辭職信，揚言不獲加薪便會辭職，而且遞信後的1個月都不會再加班。樓主慨嘆「其實點解啲年青人可以咁厚面皮，價值觀錯晒」，又質疑該下屬猶如趁火打劫，在公司人手不足時坐地起價，無奈稱「我真係脫節」。

樓主慨嘆「其實點解啲年青人可以咁厚面皮，價值觀錯晒」，又質疑該下屬猶如趁火打劫，在公司人手不足時坐地起價，無奈稱「我真係脫節」。（《大叔的愛》劇照）

帖文隨即掀起熱議，不少人直斥樓主欺人太甚，「餐廳食多碟嘢都要畀錢啦」、「老闆不會做虧本生意，為何要員工吃虧工作？」、「你冇脫節，你堅離地啫」、「人哋嚟返工賺錢，唔係為咗賣命」、「點解要同你拍硬上？間公司我有份？」、「做幾個人工作，日日加班然後唔收錢，仲話畀機會佢學嘢」。

部份網民則認為雙方都沒有錯，只是彼此看法不同，「價值觀唔同，佢無錯你都無錯」、「好員工難搵，搵到就應該好好珍惜」；有人亦質疑過年後都不一定能成功招聘員工，「過完年都未必請到人啦？咁要幫手頂幾耐？」。