的士司機讚內地豪客有驚喜　1舉動竟獲$1000報酬：香港客冇咁疏爽

服務業打工仔最希望遇上疏爽客人，收到「貼士」隨時比本身的薪金更高。有的士司機發文分享遇上豪客的經歷，指周二中午接載1名內地客人，要求到車場買車，先後包車到元朗及灣仔「睇車」，再前往西貢取回座駕。內地乘客到達西貢才發現座駕「爆胎」，的士司機遂協助他到車房完成補胎，意外獲得對方給予$500元報酬。該名乘客更以2000元繳付共值1065元的車費，最終司機全日獲得至少1000元的「貼士」，不禁表示驚喜，又指本地客絕不會如此大方：「十個陀地客都唔知有冇一個咁疏爽直接！」



有的士司機發文分享遇上豪客的經歷，指周二中午接載1名內地客人，要求到車場買車，先後包車到元朗及灣仔「睇車」，再前往西貢取回座駕，全日共獲逾1000元「貼士」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

「成日都遇到啲西客，今日終於遇到一個爽快唔計到足嘅客。」該名的士司機於facebook發文，指周二（8日）中午時分，在九龍灣國際展貿中心附近遇上1名「拉門客」（意指在街頭截車、沒有預先預約的乘客），閒聊中得知對方從內地來港，打算購買數架車輛到深圳供下屬使用，「佢係惠州人，想買幾架吉普車返深圳畀啲夥計用，話喺九龍灣會展搵唔到」。

的士司機於是建議乘客到元朗的車場了解，「就係咁樣佢就包咗我車，去咗元朗八鄉再去灣仔一號車場睇車」。乘客之後再要求的士司機接載他到西貢取回座駕，其間表示自己平日有聘用司機，惟對方剛好放假才選擇乘的士。到達西貢後，乘客豪氣以2000元繳付一共1065元的車費連附加費，變相給予司機逾800元「貼士」。

的士司機對收到大額貼士感驚喜，原以為車程告一段落，不過該名乘客取回座駕後發現車輪爆胎，司機遂提出幫忙，「我就幫佢手車咗條胎去西貢補胎，$60我冇諗過收」，沒想到將車胎送回時再獲意外報酬，「佢唔該前唔該後，仲塞咗$500畀我」。全日「埋單」計數，司機共獲得合共至少1000元的「貼士」，不禁驚喜表示：「難得今日一遇，係我今日有運，收工！」

的士司機建議乘客到元朗及灣仔的車場，乘客之後再要求的士司機接載他到西貢取回座駕，並豪氣以2000元繳付一共1065元的車費連附加費，變相給予司機逾800元「貼士」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

他其後又表示，平日接載的大部部本地乘客也絕不會如此疏爽，「爽快又唔會計盡嘅客，真係少之又少」，又舉例指平日拾到乘客的財物時，對方亦只願意付「送返去嗰程嘅車費，諗住有醒（報酬）？發下夢啦」。他強調，發文分享遇上豪客的經歷並非為了「曬命」，「只係想分享客都有好客，而且佢仲唔係香港人！揸咁耐車，十個陀地客都唔知有冇一個咁疏爽直接，唔係話陀地客唔好，係我冇運未遇上啫」。

帖文引來同業討論，不少人認同內地乘客較本地客疏爽，但認為亦要司機態度良好才能令對方滿意，「你咁熱心，我哋做開老闆見到咁，疏爽啲都冇問題，你值得擁有。正能量係會吸財，keep住佢啊兄弟」、「內地大部份人明白等價交換，香港部份人明白低價交換」。發文的士司機其後亦留言，指已留下電話給該名乘客，日後或仍有機會接載對方，「佢司機放假可能會搵我，我話唔介意坐的士就搵我啦」。