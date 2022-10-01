辰時出世桃花極強！從出生時辰揭穿你的天命與未來　亥時正財超旺

你知道自己出生在哪個時辰嗎？時辰和命運的關聯是什麼？我們都知道，命盤是整體的詳細分析，然而單從時辰可以看出天命和未來運勢嗎？科技紫微網今天就帶你來看看時辰的學問。



【圖輯】從出生時辰揭穿你的天命所在！（點圖放大了解👇👇👇）

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子時（23:00~00:59）出生的人

性格剛強果決，行動力十足，想到的事情就一定會想盡辦法去實踐，哪怕是困難重重、撞得頭破血流也在所不惜。在生活上多勤儉持家，容易得到家人相助，創業者易成功，早年多能積累財富。

丑時（01:00~02:59）出生的人

平時話不多，吃苦和抗壓能力都很不錯，一旦發起牛脾氣來則會一發不可收拾。這樣的人多能靠打拼闖出一片天，年輕時便能找到奮鬥目標，並在中年時獲得不錯的收穫，事業興旺，晚年享受成果。

寅時（03:00~04:59）出生的人

獨立性很強，有想法、有野心，年輕時就想出人頭地，但年少命運多波折，多半會吃些苦頭。好在先苦後甜，經過積累與磨鍊後能夠找到合適的發展之路，因此中年後的財運會很不錯。

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卯時（05:00-06:59）出生的人

看似斯文、好說話，其實內外落差有點大，骨子裡很有主見，認定的事情很難受旁人動搖。做事低調謹慎，多先難後易，適合外出經商，多能財運亨通。但在家中常有與家人意見不合的情況，多為不願委屈自己而發生爭執。

辰時（07:00-08:59）出生的人

聰明伶俐，想法頗多，且多才多藝。但是先天的優越條件也容易造就高冷孤傲的性格，易固執己見，並讓人產生距離感。十分在意生活品質和個人形象，穿著打扮、生活品味都很講究，也因此有不錯的桃花人緣。

巳時（09:00-10:59）出生的人

氣質出眾，聰明風趣，待人隨和，因此在人際關係上多能如魚得水，是眾人眼中的「人氣王」。但在感情上的虛榮和嫉妒心也非常強，別人有的自己也想擁有，別人沒有的自己必須擁有，在情路上較難一帆風順。

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午時（11:00-12:59）出生的人

熱情開朗，口才頗佳，崇尚自由，讓旁人覺得這個人永遠不按牌理出牌。憑藉自己的聰明才智，總能闖出點名堂，但極端的想法、和喜歡以自我為中心的行為，容易成為前進路上的絆腳石。

未時（13:00-14:59）出生的人

淳樸儒雅的隨性派，多數白手起家，不易得到家中資源相助，因此前半生辛苦，但自尊心很強，從不輕易抱怨。下半生多能享子女福或晚輩福，親切的個性很容易招來好緣分，有一顆常保年輕的心靈。

申時（15:00-16:59）出生的人

好奇心很重，喜歡追求新的事物，厭倦一成不變、守舊、傳統。處理事情時感性大於理性，有好處也有壞處。財運方面，雖有不錯的賺錢能力，卻很難守財，需要提防為了感情而掏空自己的血汗錢。

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酉時（17:00-18:59）出生的人

心思縝密，自尊心強。與六親關係較遠，幼年生活多波折，但到了中晚年好運和福氣會紛至遝來。在感情上比較多情，常給人留下用情不專的印象，然而一旦遇到真心喜歡的人，就會變得癡情又脆弱。

戌時（19:00-20:59）出生的人

個性比較特立獨行，看似獨立堅強，實則內心隱藏著強烈的不安全感，因此喜歡用金錢和權力填補自己的內心。不過他們不是什麼守財奴，反而是花起錢來毫無節制的人。另外，為了維護自尊心，可以不計得失。

亥時（21:00-22:59）出生的人

意志堅強，沉著熱心，雖然不善交際，但因為忠厚善良，總會有一些關係要好的朋友守護在身邊，而且正財運很旺。雖然有時候愛鬧點小脾氣，但發洩完後就沒事，不會被壞心情困擾太久。

以上就是關於出生時辰和個人運勢的解讀，你覺得準嗎？不過，出生時辰畢竟只是命盤的一小部分，想要更全面的掌握運勢起伏，並且尋求轉運的關鍵，趨吉避凶，才是命理的重要價值。

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