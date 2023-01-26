2023兔年最強財位逐個捉 準備3物品擺對位置「招財一整年」
撰文：中天新聞網
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【2023兔年財位】今年剛開始，許多人都希望未來一年能夠順利發大財。對此台灣命理專家湯鎮瑋老師指出，今年最強的發財方位在南方，若想加強財運，趕快準備好3個物品，放在正確的位置招財。
湯鎮瑋老師於Youtube頻道表示，2023年的財位在南方，因此可準備聚寶盆、五色鈔票、閒置的錢包放置在房間、客廳以及廚房的南方，藉此加強財運。
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除了顧好居家風水之外，也要記得在包包裡放錢，並且清理掉裡面的垃圾與雜物，因為每個包包都是財庫。此外，不必每年都買新的包包，盡量將好的磁場留下來，除非有破損才需要更換。
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2023兔年財位在哪裡？
今年最強的發財方位在南方，若想加強財運，專家建議可以考慮擺放這些東西招財【點擊連結了解】