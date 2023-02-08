賣慘救子？北角婆婆籌錢照瘋傳！稱子患尿毒症及癌　網民：狼來了

旺角日前有奇女子以30萬元「賣身葬父」引起社會關注，網上昨日（2月7日）起亦瘋傳一張老婆婆在街頭籌錢幫兒子治病圖片，形容是「賣身葬夫系列」。圖片引來網民熱議，但大部份都不信老婆婆籌錢救仔，認為是行乞新手法，「狼來了的故事」、「我唔太信係真囉」。也有網民指出，如有任何困難，應向社會福利署或社工求助，而非在街上籌錢。



網上昨日起瘋傳一張老婆婆在街頭籌錢幫兒子治病圖片。（網上圖片）

這張圖片昨日起在網上Facebook多個群組瘋傳，形容是「賣身葬夫」系列，阿婆話佢老公尿毒症要嚟香港賣身喎」。從圖片見到，穿紅色衣服、攙扶着拐杖的老婆婆正在街頭坐在矮椅上，前方放有寫滿字的紙板。

紙板上的字以繁體字書寫，提及兒子患上尿毒症加上癌症，剛做完手術，惟儲蓄已經花光，期望「善長人（仁）翁」伸援手幫其兒子，內容與網上形容的「賣身葬夫」、「老公尿毒症要嚟香港賣身」等有出入，且全文都沒有說過要「賣身」。

圖片未有提及時間地點，但有網民從環境估計是在北角街頭，而老婦正戴着口罩，相信於疫情發生後。

紙板上的字以繁體字書寫。（網上圖片）

圖片引起網民熱議，但大部份人都不相信老婆婆籌錢救仔，認為是行乞新手法，「呢啲好明顯係新款行乞手法！我唔太信係真囉」、「狼來了的故事」。也有網民表示，如遇到困難，應找社署或社工求助，毋須在街上籌款，「搵社署啦」、「如果任何香港市民遇到難題，可找社福暑或社工幫忙，不需要在街上籌款」。

根據《簡易程序治罪》條例，任何人到處流浪，或在任何公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，或導致、促致或鼓勵任何兒童作上述事情，均屬犯罪，定罪後如屬第一或第二次定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁1個月；如屬第三次或其後定罪，可處第1級罰款及監禁12個月。