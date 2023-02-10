小朋友搭的士嘔吐　港媽嫌$500清潔費貴拒賠　警員咁講司機無仇報

乘別人的車輛要保持清潔是常識吧，有的士司機分享倒霉經歷，指日前接載1名外傭與3名小朋友時，有小朋友突然不適嘔吐弄污車廂。家長事後到場，嫌司機提出的500元清潔費太貴拒賠，同時不肯自行負責清潔，雙方報警處理。不過警員到場卻指，由於乘客並非故意弄污車廂，故行為並無觸犯法例，司機最終只能自行承擔清潔責任及以民事索償損失。



有的士司機分享倒霉經歷，指日前接載1名外傭與3名小朋友時，有小朋友突然不適嘔吐弄污車廂，家長事後到場，嫌司機提出的500元清潔費太貴拒賠，同時不肯自行負責清潔。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

「有冇法例規管或者大家探討下，遇到呢啲情況可以用咩合法途徑解決？」該名的士司機於facebook發文，指周一（6日）凌晨於大角咀遇到一對夫婦截車，要求前往何文田梭椏道，「截完之後就推咗3個小朋友同工人姐姐上車，話佢哋搭第二架嚟」。

行車途中，司機指聽到小朋友一直在哭，「以為佢發脾氣就冇理到，點知差唔多去到嘅時候聞到浸『噏』味，之後開燈一睇就見到成凳都係小朋友嘅嘔吐物」，他遂要求外傭致電小朋友的父母到場處理。當小朋友的媽媽抵達時，司機提出收取500元作為清潔費或對方自行清潔，但對方拒絕兩個方案，並表示「咁都要$500」，認為價錢「非常過份」，要求報警處理。

司機指，警員接報到場向雙方了解事件經過，但1名「三柴」警長聽後即下結論，「喺冇對雙方任何調解嘅情況之下直接同我講：『而家畀個RN（報案編號）你，自己去民事索償，乘客喺呢件事上冇任何責任。』」

司機發現小朋友嘔吐弄污車廂後，提出收取500元作為清潔費或對方自行清潔，但港媽拒絕兩個方案，並表示「咁都要$500」，認為價錢「非常過份」，要求報警處理。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

司機對警員解釋感到不滿，遂指出香港法例374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》46條列明，的士乘客不得吐痰或故意損壞、弄髒、毀損或弄污車輛任何部分、任何設備或其任何附件。不過警長指出，小朋友並非有意於車廂嘔吐，因此不屬法例條文列明的故意弄污情況，「法例亦冇要求乘客係要清潔，所以喺法律上乘客係冇任何責任，而就咁結案」。

最終的士司機只能「硬食」，花了足足1小時清理嘔吐物，「個細路嘔到整起凳底都仲有一大噠喺度」，不過他指出，警員紀錄身份資料時發現，涉事港媽原來正被通緝，「俾人直接帶上警車走咗，都可以算係現眼報」。事後司機不忿指，有意向港媽民事索償清潔費用，「為啖氣，呢啲人係要教訓，等佢哋知道要為自己做嘅事負責任」，同時提醒同業注意，「寫上嚟就係想警惕咁多位師兄要小心處理呢個問題，例如貼張紙喺架車，寫明如果有弄髒車廂要賠錢之類」。

最終的士司機只能「硬食」，花了足足1小時清理嘔吐物，「個細路嘔到整起凳底都仲有一大噠喺度」。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

帖文引來一眾的士司機討論，有人認為法例雖沒有要求乘客必須負責任，但在情在理亦應賠償司機或車主的損失，「無心唔代表可以損壞他人財物，唔理有心定無意，損壞咗就要負責」、「如果拎返公物嚟講，我喺街撞爛條欄杆燈柱都要賠啦，唔通我又有心撞咩」。

亦有人認為政府有必要研究法例上是否存在漏洞，「個人認為法例已經過時， 都好應該係時候修改下，完全毫無阻嚇性作用，司機點樣得到保障呢」、「的士司機係非常之弱勢社群，喺法律上完全幫晒客人那邊，所以車行搵唔到後生揸的士是該死」。