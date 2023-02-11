港媽遭家暴盼離婚：懷孕時被推落梳化　憂無收入難爭3歲仔撫養權

要維繫婚姻需要夫妻共同努力及互相尊重，有港媽於討論區發文慘呻，婚後經常與丈夫為教養3歲兒子而爭執，丈夫還不斷以言語傷害她，甚至動手家暴，曾為沖奶水溫罵她「死蠢」、懷孕時「肚鑼咁大」都大力推她落梳化等。她忍無可忍想離婚，但丈夫要求先見婚姻輔導員，又責怪她若離婚就不能給兒子1個健全的家庭。港媽指，已經對丈夫心死，但又怕自己是全職家庭主婦，沒有工作收入，擔憂爭取兒子撫養權時或失敗。



有港媽於討論區發文大呻，婚後經常與丈夫為教養3歲兒子而爭執，丈夫還不斷以言語傷害她及家暴。（《《母子逆緣》劇照）

該港媽於親子王國以「離婚…」為題發文表示，婚後與丈夫育有1名3歲兒子，惟婚姻生活並不美滿，產子後丈夫才自爆患有亞氏保加症，兩人98%相處時間都為兒子而吵架。她指丈夫經常用言語傷害她，「小事到食奶沖涼食飯都可以嘈，為咗水溫高1度都可以罵我死蠢嗰隻」，「喺小朋友面前發癲，明明錯在佢先，都可以將自己嘅錯輕輕帶過，然後不斷狙擊我，話我唔好，叫我反省，我話我唔想再忍受想分開，佢話我賤」，還要求她在親朋戚友面前「認我係自私，只追求自己感受，自認係賤」。

港媽難忍丈夫打算離婚，但丈夫得知後卻要求一同見婚姻輔導員，又責任她指若離婚會對不起兒子，「不能畀小朋友一個健全嘅家庭係我自私」。她又指，自己是全職家庭主婦，沒有工作收入，「佢一路都要我做100分媽媽，要求我唔好做嘢湊仔」，擔心一旦要爭取兒子的撫養權，她會因經濟能力較差而敗訴，「佢直情要同我搶呀，話我無錢，又無能力」。

港媽坦言，目前已無法與丈夫維持婚姻關係，「我對佢心其實都已經死咗」、「喺埋一齊吵架每次都加重傷害，而佢覺得係會變好」。她計畫，若離婚後法官將兒子撫養權判給她，便會帶同兒子回娘家居住，聘請外傭照顧兒子，慨嘆自己外出打工雖然「都夠食夠住」，惟兒子生活條件不會比跟丈夫好，傷感道「但個仔我都有份」。

丈夫指出，若離婚會對不起兒子，「不能畀小朋友一個健全嘅家庭係我自私」。（《夫妻的世界》劇照）

港媽又憶述，當初拍拖時丈夫對她「未去到咁差地步」，不會罵她蠢，但自從結婚懷孕後，丈夫知道她「唔可以唔靠佢」，說話變得很難聽，「癲到我只係黑面都俾佢罵到一面屁」。丈夫後來甚至對她動手，「試過幾次推我，捉住我想打，我叫佢夠膽就出手，佢最後無出手」、「有咗嗰時個肚鑼咁大佢仲好大（力）咁推我落梳化，我喺嗰時已經記咗仇」、「上幾個月同我嘈，佢拉我入廚房關門推我去牆，拎起拳頭，好凶狠差一步就打落我頭，所以可能因為咁，我連輔導都唔想見」。

她又猜測丈夫可能有躁狂抑鬱症，「（丈夫）發癲時真係好恐怖，佢試過同我嘈到又話拎刀自殺，又試過對住我又撞牆又跪又拜，如果喺嗰個咁激嘅情況報警，唔知會唔會想我哋一鑊熟」，曾向對方提出過此問題，但被丈夫指不尊重。雖然丈夫承認動手有錯，「但佢話我自己攞嚟，係我激到佢咁嬲，我喊佢話我扮無辜」，慨嘆「當初無睇清楚佢係咩人，自己攞嚟」。

港媽憶述，「有咗嗰時個肚鑼咁大佢仲好大（力）咁推我落梳化，我喺嗰時已經記咗仇」。（《夫妻的世界》劇照）

不少網民批評樓主丈夫行為已屬家暴，建議要即時報警，「好恐怖，咁對自己老婆，最憎男人恰女人」、「推你已經算家暴，仲想打你，有得一次就會有下一次，再係咁記得報警，要保護自己」、「如果佢下次再郁手你去醫院驗傷，急症有警崗可以即刻報埋警，一有record（紀錄）你死咗佢都未必攞到管養，今日打你，下次打小朋友，你自己諗清楚吧！」。

網民亦建議樓主先見婚姻輔導員再決定是否離婚，「結婚嗰陣，相信樓主都係想一生一世，唔好咁快就放棄，見下婚輔可能有彎轉呢！」、「見咗婚姻輔導先，見完大家關係無改變，先再考慮離婚」、「為小朋友畀一次機會，唔得先頭也不回」、「都唔差在做埋婚輔，少男人肯行呢步，大家傾完，由第三者指出問題，或者佢肯面對呢，唔得先諗離！」。

港媽想離婚並爭取兒子撫養權，但自己無經濟收入，擔心爭取失敗，又不滿地指「佢直情要同我搶呀，話我無錢，又無能力」。（《多功能老婆》劇照）

有網民提醒樓主要有經濟能力，才能增加爭取撫養權的勝算，「有時想離婚都要有足夠的籌碼，現實就是這般殘酷。你沒有經濟基礎，沒有工作，官真係未必判給你。你先生看來就是看穿你根本冇能力同佢鬥，亦看輕你不尊重你，先畀咁多難聽説話你聽。如果你真係不忍心同孩子分開，你要令自己增值，只要有一日你可以靠自己賺錢養家，你就有籌碼了」。

有網民則指出，「多數判畀照顧開小朋友嗰個，唔關收入事，因為佢都要畀生活費你」、「其實佢有咁嘅行為，你未必一定輸，唔一定係判畀搵到錢嗰個㗎，佢咁嘅格隨時會對小朋友有危險添，針住呢點有得拗」。