澳洲自由行注意！飛Sydney買錯機票去咗美國Sidney　業者：非首宗

一名來自美國紐約的男子原打算到南半球的澳洲悉尼（Sydney；雪梨）避寒，等到飛機落地時，他才發現竟抵達美國蒙大拿州的西德尼（Sidney），以為撿到便宜機票結果卻是大烏龍，造成買錯機票的關鍵原因在兩個地名只差一個字母。



據外媒報道，美國紐約62歲金斯利（Kingsley Burnett）想逃離美國寒冷的天氣，到澳洲悉尼度假享受郵輪之旅。

上網訂機票時看到價格相當划算，以為撿到便宜了，直到登機後他察覺到飛機飛行時間比他預期的短，加上看到一座山頂覆蓋著白雪的山，也沒有海灘和海港大橋，才意識到大事不妙。

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金斯利事後得知原來澳洲悉尼（Sydney）縮寫則是「SYD」，他訂到的是美國國內航線飛往蒙大拿州西德尼（Sidney）的機票，縮寫為「SDY」，兩者相當相似。

他將事件原委告知機場的航空公司櫃台，航空公司則表示很遺憾無法解決他的問題，最後只好在當地訂了旅館度過一晚，第二天再買機票飛回紐約。旅館總經理Shelli Mann也回應：「這已經是我們第二次接待原本要去澳洲悉尼的客人」。

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根據訂機票網站，紐約飛西德尼的機票約500美元，飛悉尼則要約2000美元，金斯利回憶當時，只對訂到便宜機票感到驚喜，並沒有發覺任何不對勁的地方。

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