航空公司沒告訴你的事｜飛機上有人死亡如何處理？屍體原來放這裏

如果飛機乘客突然身亡會發生什麼事？機組人員會怎麼處理呢？全球最大的廉價航空瑞安航空（Ryanair）發言人指出，所有飛機都有完全符合歐盟安全規定的急救設備包括心臟除顫器，機組人員也都受過急救程序培訓，「如果飛行中乘客需要醫療救護，飛機會飛到最近的機場，並在着陸前請醫療人員待命」。



但着陸前屍體會放哪裏？還有什麼措施？看看一位死者家屬的親身經歷▼▼▼

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若乘客不幸在着陸前死亡，屍體會被放置到一整排無人坐的座位或商務艙，身體會蓋上毯子。空服員服務員隆葛（Annette Long）說：「我會想表達對已故者的尊重。不希望其他人盯着遺體看，不然會很傷心。」

丈夫在飛行途中身亡的女性潔可曼（Sue Jackman）表示當時丈夫在商務艙平躺的臥舖座位上沒醒來，空服員找到一名醫師乘客檢查丈夫狀態，但先生在着陸前4小時就已宣告死亡。潔可曼說丈夫在接下來的航程中，一直坐在鋪着毯子的臥舖座位，她躺在丈夫身邊抱着他直到着陸。着陸後除了機組人員、潔可曼與亡夫，所有乘客都被請下班機，緊接着警察、海關、醫護人員、驗屍官、移民署、航空公司及機場管理人員上機處理後續。最後死亡證明上寫着死亡地點是洛杉磯和奧克蘭之間的NZ5航班。

潔可曼稱讚當時機上工作人員很貼心，安排一名「陪同者」在丈夫身亡後到下機去警察局全程陪着她。這名陪同者還為潔可曼重新預定班機，甚至陪她回家確保她沒事。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】