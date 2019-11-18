【澳洲旅遊】逛盡墨爾本8大著名景點　維多利亞女王市場美食推介

墨爾本作為澳洲的第二大城當然有媲美悉尼的景點，除了市區的動人建築，郊區的自然秘境更是容易成為你再訪澳洲的理由。這次旅遊咖推薦八大墨爾本景點 ，也順便告訴你當地人的廚房－維多利亞女王市場（Queen Victoria Markets）的必吃攤販，下次冬天想要避寒或是夏天想要避暑，就來這裡看看吧！

墨爾本郊區景點

1. 大洋路Great Ocean Road

位於墨爾本西南部被稱為背包客必訪海岸線的大洋路，有著讓人只看一次就能深深烙印心底的壯觀景致，大家可以將它想成綿延數十里的台灣花蓮太魯閣，但將白色的大理石換成了橘色為底的石灰岩，潺潺的溪流換成了無邊際的海岸。

大洋路其實不只是海岸線，一路上有野生的無尾熊和國家公園，而其中最著名的就是十二使徒岩（Twelve Apostles），巨大的岩石橘色岩石點綴著蔚藍海景，還可以搭乘直升機直接俯瞰美景，怎麼能不去？

2. 索倫托海灘 Sorrento Beach

索倫托海灘Sorrento Beach為在唐寧頓半島的尾端，是不少自助旅行的朋友都大推的私人景點海灘，白色的沙灘、清澈到不行的海水再加上澳洲的陽光，根本是一大享受。

不同於市區的海灘會充斥吵雜的人潮，Sorrento Beach相對寧靜、輕鬆許多。小編推薦家庭旅行的朋友可以參考看看，畢竟人少也較好看著孩子，海水也比以彩虹小屋出名的Brighton Beach乾淨許多。

3. 蒂勒爾鹽湖 Lake Tyrrell

蒂勒爾鹽湖有天空之鏡的美譽，清澈的湖面將天空完美復刻，到了夜晚，沒有光害的星空更是一個驚為天人。

但是想看到美景沒有這麼簡單，需要一個天時地利人和，七月到九月是推薦訪湖的月份，但也只是建議，畢竟如果太陽太大蒸發太多，就會看到一片乾巴巴的鹽巴。除了走訪月份；推薦大家將這個排入下午的行程，湖面配上夕陽，之後再仰望星空，可以一次收服兩種美景，很值得！

#小提醒：因為是鹽湖，湖底都會有鹽巴結晶，拍照時記得不要赤腳奔跑或跳躍會受傷。

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下次如果有機會去到澳洲，除了最廣為人知的悉尼之外，也不妨去墨爾本走走逛逛，因為墨爾本的景點是不僅不比悉尼差，甚至多了幾分大自然的氣息，不論是自由行或是親子跟團都很適合～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於澳洲旅遊｜人氣墨爾本景點推薦＋維多莉亞女王市場必吃美食精選】