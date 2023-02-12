12星座最不想結婚排行榜　人馬愛自由不及一個星座永遠做花花公子

【12星座】現代社會單身的人越來越多，更有人默默打定主意，決定一輩子不打算結婚成家。



日本網站「占TV」就分析12星座的男性，排行最不願意結婚的星座是哪些：（點圖放大了解👇👇👇）

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第12名／巨蟹座

巨蟹男嚮往著全家一起出遊、過節日的家庭生活，因此對婚姻相當熱衷。

第11名／金牛座

金牛男結婚之後，更能過上穩定的日子。容易與另一半白頭偕老。

第10名／獅子座

獅子男崇尚派頭，不只想結婚，還要把求婚跟結婚典禮都弄得非常盛大。

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第9名／雙魚座

雙魚男喜歡談戀愛。但另一方面，結婚代表結束「戀愛」關係，會讓他們感到遲疑。

第8名／天蠍座

天蠍男對於過去相當執著，若曾有失敗的經驗，很可能就會放棄尋找下一段感情。

第7名／山羊座（魔羯座）

山羊男總是埋首於工作之中，在正常情況下，腦中不會自動出現「結婚」二字。

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第6名／天秤座

天秤男的要求很高，會因為猶豫「是不是有更好的人選」而錯過結婚時機。

第5名／處女座

處女座男性一絲不苟，有著屬於自己的步調，因此也會擔心結婚打亂了本來的生活。

第4名／白羊座（牡羊座）

白羊男習慣靠自己闖出一片天，對眼下的生活感到滿足，就不太會去想結婚的事。

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第3名／水瓶座

水瓶男個性獨特，遇到什麼有興趣的事情，就願意廢寢忘食地研究。比起談戀愛，更會把空閒時間花在自己的興趣上。而且結婚之後，財產還可能要歸老婆管，限制了投入興趣的空間，因此貫徹單身主義。

第2名／人馬座（射手座）

人馬男無論歲數多大，內心卻還是個熱愛冒險，先行動再說的少年。不想被任何事物所拘束的射手座，認為一旦結了婚，就會失去現有的自由，因此就算機會就在眼前，也會百般猶豫。

第1名／雙子座

雙子男很懂得怎麼談戀愛，但卻沒有「一生只愛一個人」的決心，總是會在外拈花惹草，同時和好幾個女伴往來。比起結婚定下來，更可能成為「永遠的花花公子」。

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