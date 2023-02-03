12星座幸運食物｜2月戀愛財運事業幸運日曝光 No1星座吃燒賣好運
2023進入第二個月。在這段期間裡，每個人都運勢和幸運日都不同。
日本網站「anna」就針對本月十二星座的運勢排行，並公布每個星座的幸運日和食物。
12星座二月幸運食物、幸運日（按圖 👇👇👇）
第12名：人馬（台譯：射手） 座
有可能不小心禍從口出，不是向前進的時機，先停下來整頓為上。
- 幸運食物：煎餃
- 幸運日：戀愛23/2、工作25/2、財運17/2
第11名：天蠍座
特別在發生意外，一片混亂的狀況下，更能感受到在家放鬆的可貴。
- 幸運食物：雞蛋三文治
- 幸運日：戀愛20/2、工作23/2、財運15/2
第10名：巨蟹座
能夠安穩度過，療癒身心的一段時間。贈禮是改運的關鍵。
- 幸運食物：沙律壽司
- 幸運日：戀愛13/2、工作15/2、財運6/2
第9名：天秤座
靠著個人的興趣，以及具有創造力的活動，來逃避現實的紛擾。
- 幸運食物：芝士火腿三文治
- 幸運日：戀愛19/2、工作20/2、財運14/2
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第8名：處女座
會埋首在工作中。不過什麼事都能處理得井井有條，也能做好健康管理。
- 幸運食物：總匯三文治
- 幸運日：戀愛17/2、工作19/2、財運11/2
第7名：獅子座
意識主要會擺在人際關係上，要好好了解他人的想法。工作上還算順遂。
- 幸運食物：炸豬扒三文治。
- 幸運日：戀愛15/2、工作17/2、財運8/2
第6名：雙子座
憧憬遠方的世界，想要從既有的現實脫離。此時適合擬定新的學習與旅遊計劃。
- 幸運食物：腐皮壽司
- 幸運日：戀愛11/2、工作13/2、財運3/2
第5名：金牛座
在官方場合容易獲得注目，因此得謹言慎行。要注意別有衝動購買的狀況。
- 幸運食物：手卷
- 幸運日：戀愛9/2、工作10/2、財運27/2
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第4名：山羊（台譯：魔羯）座
增加收入的機會到來。努力提升自我就有可能獲得回報。多寫文章或許對工作有助益。
- 幸運食物：蝦仁蒸餃
- 幸運日：戀愛26/2、工作27/2、財運19/2
第3名：白羊（台譯：牧羊）座
升職加薪的好機會。能和朋友與團體一起開心過活。有什麼想法就單刀直入。
- 幸運食物：壽司卷
- 幸運日：戀愛6/2、工作8/2、財運25/2
第2名：雙魚座
設定理想目標，放手追求的時刻，只要肯行動就一定會有所成果。
- 幸運食物：水餃
- 幸運日：戀愛3/2、工作6/2、財運24/2
第1名：水瓶座
不要著急，集中在想做的事情上。整備周遭環境，就能讓身心更為充實。
- 幸運食物：燒賣
- 幸運日：戀愛27/2、工作3/2、財運20/2
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