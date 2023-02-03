12星座幸運食物｜2月戀愛財運事業幸運日曝光　No1星座吃燒賣好運

2023進入第二個月。在這段期間裡，每個人都運勢和幸運日都不同。



日本網站「anna」就針對本月十二星座的運勢排行，並公布每個星座的幸運日和食物。

12星座二月幸運食物、幸運日（按圖 👇👇👇）

+ 32

第12名：人馬（台譯：射手） 座

有可能不小心禍從口出，不是向前進的時機，先停下來整頓為上。

- 幸運食物：煎餃

- 幸運日：戀愛23/2、工作25/2、財運17/2



第11名：天蠍座

特別在發生意外，一片混亂的狀況下，更能感受到在家放鬆的可貴。

- 幸運食物：雞蛋三文治

- 幸運日：戀愛20/2、工作23/2、財運15/2



第10名：巨蟹座

能夠安穩度過，療癒身心的一段時間。贈禮是改運的關鍵。

- 幸運食物：沙律壽司

- 幸運日：戀愛13/2、工作15/2、財運6/2



第9名：天秤座

靠著個人的興趣，以及具有創造力的活動，來逃避現實的紛擾。

- 幸運食物：芝士火腿三文治

- 幸運日：戀愛19/2、工作20/2、財運14/2



相關文章：咖啡心理測驗｜愛喝哪種咖啡揭隱藏性格 教你30秒夢幻Mocha做法👇👇👇

+ 21

第8名：處女座

會埋首在工作中。不過什麼事都能處理得井井有條，也能做好健康管理。

- 幸運食物：總匯三文治

- 幸運日：戀愛17/2、工作19/2、財運11/2



第7名：獅子座

意識主要會擺在人際關係上，要好好了解他人的想法。工作上還算順遂。

- 幸運食物：炸豬扒三文治。

- 幸運日：戀愛15/2、工作17/2、財運8/2



第6名：雙子座

憧憬遠方的世界，想要從既有的現實脫離。此時適合擬定新的學習與旅遊計劃。

- 幸運食物：腐皮壽司

- 幸運日：戀愛11/2、工作13/2、財運3/2



第5名：金牛座

在官方場合容易獲得注目，因此得謹言慎行。要注意別有衝動購買的狀況。

- 幸運食物：手卷

- 幸運日：戀愛9/2、工作10/2、財運27/2



相關文章：心理測驗 | 愛吃哪款雪條知性格 4種口味找出隱藏內心的你👇👇👇

+ 9

第4名：山羊（台譯：魔羯）座

增加收入的機會到來。努力提升自我就有可能獲得回報。多寫文章或許對工作有助益。

- 幸運食物：蝦仁蒸餃

- 幸運日：戀愛26/2、工作27/2、財運19/2



第3名：白羊（台譯：牧羊）座

升職加薪的好機會。能和朋友與團體一起開心過活。有什麼想法就單刀直入。

- 幸運食物：壽司卷

- 幸運日：戀愛6/2、工作8/2、財運25/2



第2名：雙魚座

設定理想目標，放手追求的時刻，只要肯行動就一定會有所成果。

- 幸運食物：水餃

- 幸運日：戀愛3/2、工作6/2、財運24/2



第1名：水瓶座

不要著急，集中在想做的事情上。整備周遭環境，就能讓身心更為充實。

- 幸運食物：燒賣

- 幸運日：戀愛27/2、工作3/2、財運20/2



延伸閱讀：

戀人未滿！「永遠當朋友最好」男女組合TOP3 這星座隨時讓她好安心

心理測驗／新春開工大吉 一張圖測2023兔年工作運順不順

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」