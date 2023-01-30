兔年偏財運最旺的4大生肖　屬牛財色兼收、屬猴眼光獨到投資運佳

隨著2023年的到來，命理師清水孟國際塔羅小孟老師日前也分享，以下4生肖竟有著中樂透的超旺偏財運！



快一起來看看，你是否也榜上有名呢～

命理師曝偏財運超旺盛的4大生肖，2023財運大爆發！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第4名：屬牛

2023年屬牛的人財水充沛，財富能量超級旺，幸運色為粉紅色，同時，也是招桃花的顏色唷！建議屬牛的人在下注前，先冥想粉色玫瑰花或水蜜桃再下注，將有助於心想事成，好事發生～

第3名：屬蛇

屬蛇的人2023偏財宮位非常旺盛，不僅財氣能不斷湧現，投資運更能一飛沖天！建議下注前，將鑰匙放在口袋裡，再放入千元大鈔，如此一來，屬蛇之人將能開啟財庫，並讓財富不斷噴發。

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第2名：屬虎

屬虎的人2023偏財投資宮位亮眼，財星進入偏財宮，建議屬虎之人能尋找家人來幫助下注或選號，若是家人在異鄉，則可先通完電話再下注，藉由家人的財運，來引進自身財氣，是屬虎之人在2023年財運大爆發的秘密。

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第1名：屬猴

屬猴的人投資運佳，2023年紅色是幸運色，有助於財氣進入財寶庫，建議下注前打開手機觀看火紅色的火焰，或者紅色的彩油再下注！藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將有助於帶旺財氣。

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