面相｜4大「絕世好男人」面相特徵！額頭越高對太太貼心兼有擔當

好男人面相｜女人最緊要嫁得好！正所謂：「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」所以結婚前所挑選的另一半完全直接影響未來婚姻的幸福程度。台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了4項隱藏版好男人的手面相，假若另一半擁有以下特徵的話，女生絕對是愛對人了趕緊嫁，快來看看自己的另一半有沒有具有以下特徵吧！



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台灣命理專家黃友輔老師解釋，好男人無疑是對另一半一心一意，認真付起了養家的負責，疼愛另一半的家人，這樣就稱得上做好男人。在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底有那些是好男人的面相特徵吧！

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

4大「好男人面相」全擁有愛對人！女生趕緊嫁

好男人面相｜1. 子午線端正



子午線是人的中央畫一直線，左右邊要一致要端正，不要歪掉。以身體而言從頭到腳要端正，一般不端正的通常都是在頸子，這類人自然而然頸子會歪一邊，亦代表他們的態度十分吊兒郎當。此外，在走路或者站立時沒有很端正同樣是不認真。老師解釋先天臉部及身體子午線端正，代表這個人一定十分專心一致，做事情很穩定，有始有終，正是好男人的特徵。

好男人面相｜1. 子午線端正（youtube@命運好好玩 官方頻道）

好男人面相｜2. 天庭開闊



老師表示觀察一個男人是否優秀，就是要看男人的天地是否好。天是指天庭即是額頭；地是指地閣即是下巴。先是「天庭開闊」，基本上三個手指闊度就足夠了，男士額頭越高越好，不但事業成功努力工作，而且為人認真有擔當，甚至把賺到的錢全給老婆。

好男人面相｜2. 天庭開闊（youtube@命運好好玩 官方頻道）

好男人面相｜3. 地閣飽滿



地是指地閣即是下巴，地閣方正不要太單薄或太短，地閣是代表他會照顧家人，而且十分疼愛兼心胸廣闊，這樣就是好男人的代表了。

好男人面相｜3. 地閣飽滿（youtube@命運好好玩 官方頻道）

好男人面相｜4. 左眼較小



最後一項是相對特別的，前面三項基本上都容易觀察得到，而這項相對特殊要特別觀察。人類的眼睛一般都不會完全一樣大，若果很明顯看到「左眼較小」的男人都是好男人，老師補充「右眼小」的男人絕對是壞男人，還會動粗打老婆。左眼代表男人代表自己，而右眼代表另外一半；左眼小的男人相當疼愛老婆，簡直是打不還口，罵不還口。