女工返工肚痛去廁所！5分鐘誕男嬰後續更誇張　夫妻：不知懷孕

上班時去個廁所居然小孩都能生出來？河北有公司日前聘請一對夫妻工人修補牆壁，其間女工人突然肚痛要上廁所，5分鐘後傳來寶寶哭聲，原來是生了個男嬰。公司老闆告訴內媒，大家聽到寶寶哭聲馬上拿被子包裹並召救護車，笑言女工生完還若無其事想抱着孩子離開。據老闆了解，女工和丈夫都不知懷孕一事，她到公司時也看不出孕肚。事件引來許多網民質疑，尤其女工已是2孩之母，沒可能察覺不了懷孕，推斷可能是「另有隱情」。



女工在公司廁所5分鐘內產下男嬰，救護隨後到場。（微博影片截圖）

內媒報道，河北廊坊1名女工在工作時上廁所，5分鐘內誕下男嬰。當地1間公司的老闆程先生指，他們找來1男1女工人修補牆身，2人屬夫妻關係，女工施工途中突然去廁所，過了一會竟聽到小孩哭聲。

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程先生表示，女工到場時看不出有身孕，「一點沒顯」，突說肚痛上廁所，途中開門叫她老公入去，2至5分鐘後他們聽到小孩哭聲，員工們即帶1張被子讓她包裹寶寶並召救護車。程先生笑言：「這個生孩子這人，就跟沒事一樣抱着孩子就走了。」還好救護到場後幫寶寶剪臍帶，讓女工先坐一會休息，然後乘救護車入院。

程先生了解後得知，女工一家還有一對子女，男嬰是女工的第3胎。最奇的是，女工和丈夫都不知道懷孕一事，曾經用驗孕棒但沒有測出來。這點令許多網民感到可疑，質疑生過2胎的女性應該能察覺自己懷孕，「生過2個孩子的人居然也說不知道？是體質太好，還是另有隱情」、「每一個離譜的新聞，都有1個當事人並不想說清的原因」。

（綜合）