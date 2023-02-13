港男買髮泥打開被迫購買　轟店方誤導　貼相公審變「西客自首」？

逛髮型用品店，很多時店舖都會把部份商品標示「tester」（試用品），即顧客可打開試用。有港男日前到屯門1間髮型用品店購物，店員打開其中1盒綠色髮泥展示後，他拿起旁邊的粉紅色盒的髮泥打開，以為同樣是試用品，詎料店員竟說「呢隻唔開得，要收我錢」強迫他購買。樓主覺得自己「被跣」，當場與老闆理論，最終對方願意退錢，故發帖提醒街坊要小心。不過，網民質疑包裝上沒有標明是試用品，理應要問過店員才打開，而且相片顯示貨架上寫明「請勿擅自打開貨品包裝」，形容樓主的公審帖文是「西客自首post」。



樓主被指打開了粉色紅盒（圓圈示）的髮泥，因而要買下貨品。網民卻發現相片右下部份已寫明「請勿擅自打開貨品包裝」，故認為是樓主理虧。（fb群組「真‧屯門友」圖片）

樓主在facebook群組「真‧屯門友」發文，表示本月10日到屯門某商場的髮型用品店購物，向店員查詢推介品時，對方拿起一盒綠色髮泥打開，大讚是暢銷產品。當店員拿起另1盒髮泥介紹時，他打開旁邊1盒粉紅色髮泥來看，「佢一見到就話呢隻唔開得，要收我錢，我嗰吓呆咗，你隔離嗰盒係tester然後呢盒又唔係？」。

粉紅色髮泥本身開了盒，「仲要粉紅色嗰鑵係有張貼紙連住個蓋，正路打開嘅時候係應該feel到有嘢黐住咗，然後知道就會停手」，他質疑本身已經有人打開過。樓主覺得「食死貓」要求和老闆理論，對方提出可以平點賣，「我最後因為唔想為難個店員，所以就買咗」。他隨後再和老闆反映「唔應該咁跣人」，對方認為只是很小事，願意退錢。

不少網民留意到貨架有寫明「請勿擅自拆開貨品包裝」，故認為是樓主理虧。（fb群組「真‧屯門友」圖片）

樓主覺得事件不是錢的問題，而是所有產品放在一起，「又唔係每件tester都有標明」，有誤導成份，現在就算退錢「都好似我錯咁」，提醒網民「今次唔係我中都會有下一個中」。

許多網民留言，認為除非有寫明「tester」，否則都應問問，「點解隔籬嗰盒係tester，你就會認為放係隔籬嘅都係tester 呢」。不少人留意到貨架其實寫明「請勿擅自拆開貨品包裝」，「貨架寫埋字都可以話唔知開唔開得，唔知又唔問，跟住又出post但又話自己唔係想唱衰人間舖」、「有啲唔明點解你覺得自己係完全無問題?」。

樓主澄清只是想說店方做法誤導成份高，「無話自己啱晒」，店方不應將可以試和不可試的產品放在一起，「只可以話我有錯但係唔代表店方冇責任」。有街坊覺得如老闆所言，這只是小事，溫提「或者你問吓店員，應該可以減少啲誤會」。

（facebook群組「真‧屯門友」）