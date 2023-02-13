慘過撞鬼！凶宅試睡員月薪$7.5萬？　大膽男見工墮騙局慘失$4000

世上竟有為膽生毛人士而設的「筍工」？內地日前流傳招聘廣告，指有公司開設崗位招聘凶宅試睡員，只要於晚上不同時段巡查凶宅，記錄情況並提交報告便可獲高達日薪2,000元（人民幣，下同，約2,300港元）、月薪6至6.5萬元（約6.9至7.5萬港元）的豐厚報酬。有自認大膽的男子看到相關廣告後心動不已，為賺錢而自動報名，被相關公司要求先繳付3,457元（約4,000港元）作培訓費，惟交款後一直沒有回音，直至招聘廣告被證實是憑空捏造，他才得知自己已墮進騙局，結果他不怕撞鬼，卻慘還騙徒失財。



內地流傳招聘廣告，指有公司開設崗位招聘凶宅試睡員，月薪高達6至6.5萬元，惟其後被網民揭發是行騙手法。（(《凶宅清潔師》劇照)）

內地傳媒《杭州日報》及《鳳凰周刊》早前報道，杭州有公司開設名為「凶宅試睡員」的職位，要求獲聘者到即將出售的房子過夜並製作報告，以減少售樓時有關「風水不好」或其他不吉利因素。「凶宅試睡員」的工作內容包括凌晨去洗手間、各房屋頂與門後、地下室與陽台及走廊上下查看有無異常、記錄各時段異常情況並總結、標記重點危險地區以及記錄身體有沒有異常狀況等。

招聘廣告一出即引來討論，不少網民也醒目地指出相關職位實為騙案，指詐騙集團會先以高薪利誘，待求職者應徵後才藉詞要求收取培訓費，或是要求獲聘者購買指定器材以作拍攝。當受害人付出金錢，以為一齊準備就緒可以賺錢時，騙徒便會失去聯絡。

內地昆明反電信網絡詐騙中心過往就曾講述相關案例，指當地1名名為「小彭」的男子在影片平台看到「凶宅試睡員」的招聘廣告，了解工作內容後即心動不已，自認「膽生毛」直接應徵。

招聘廣告一出即引來討論，不少網民也醒目地指出相關職位實為騙案，最終以各種借口向應徵者編財。（示意圖/資料圖片）

小彭按「招聘公司」要求提供資料，對方其後要求他先下載用作進行線上會議的手機程式，同時繳交「押金」作為培訓費用。他不虞有詐立刻答應，並按指示從銀行戶口轉帳3,457元作為「學費」，沒料繳款後所謂「公司」即失去聯絡，他才意識到自己被騙。

「凶宅試睡員」騙案引來內地網民討論，不少人直指相關行騙手法絕非首次發生，認為被騙的人亦要負部分責任，「鬼不會害你，害你的只有是人」、「找工作雖煩，讓你掏錢的都是騙子」、「記住，凡事讓你先交錢的都是騙人的工作」、「總之一句話，天上不會掉餡餅，一定要想，這好事怎會找上我」。