台灣最猛凶宅：連續6租客同一位置上吊　丟空後鄰居常聽到拖凳聲

我是一個地產經紀，這幾年經手的房子已經多到快數不清了，其中有不少房子是有問題的，講白了也就是所謂的凶宅。有人問我為什麼要買賣凶宅，不怕嗎？老實說，凶宅買賣快，相對一般物業是比較好處理的。



文：水鏡（發表於靈異社區）

曾經手過一間房子，它是凌晨四點多的時候，有個人從社區八樓跳樓自殺，早上九點多的時候就被投資客收購併完成簽約。這種錢好賺，加上屋主對於這種事情也很無奈，通常都只希望趕緊把房子售出，免得惡運找上自己。

然而從業這麼多年來經手不少凶宅，有些就跟正常的房子一樣，但也有一些發生了許多另人匪夷所思的事情，甚至還有些讓我印象深刻。也許是因為買賣凶宅的關係，我的運勢曾有一段時日比較不好，於是就想著把這幾年遇到的狀況寫在網路上跟大家分享。

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現在要寫的這個故事，我一直在想要怎麼寫才能表達它的狀況，因為這間房子的問題之大，可能只有都更敲掉才有辦法解決。

還記得三、四年前有一個同行的朋友介紹我一間房子，位於台中沙鹿、龍井一帶，是一間公寓式的老舊房子，沒電梯、頂樓的。當時她跟我說的時候這間房子的價格很便宜，便宜到讓我覺得這房子就算不是位於蛋黃區的也不該這麼廉價啊。我朋友就說了：「這房子便宜一定有原因，屋主講白了他的房子出過事情。」我心想果然，不然這種價格你哪還會跟我講呀，自己不吞下去才奇怪！

我問她說這房子過去是發生了什麼事情？她很簡單的回了一句：「上吊。」這種問題房子雖然常見，但老實說會挺讓人害怕的，畢竟人死後一口氣要吐出，但是……上吊的人那口氣是被勒住的，等於是他死的時候那口氣仍是聚在體內的，尤其是自殺的人，那時心情是低落、怨恨跟痛苦的，而那股怨氣跟痛苦就累積在死者體內。

但我仍跟我朋友說：「我可以去了解一下嗎？因為你只說了上吊而已，我想去了解一下原因。如果房子價格不貴，原則上應該不會太難處理。」我朋友也說好，她這邊安排一下讓我跟屋主碰面了解詳細情況，畢竟她也是朋友跟她透露的訊息，對屋子的背景只知道有房客在裡面上吊。

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約好屋主後，才知道屋主並不住在出過事的房子裡，所以約在他另一個住處談，但當我們聽完屋主說的整個過程後，才意識到這可能不是這麼簡單的房客自殺問題了，記得當時我朋友聽完後甚至打了哆嗦，她沒想到這房子那麼離奇，我自己在離開屋主家後轉頭跟朋友說：「也太邪門了吧……」我朋友也只是一臉懵懵的樣子看著我。雖然我還是承接這物業的買賣，但關於這個社區住戶許多的訊息，卻不敢再深入接觸。

在外頭深呼吸一下，回想了屋主說的內容，以下是跟屋主聊天的回憶內容——「抱歉，讓你們走一趟這裡，我房子的問題已經有先跟你朋友說了，主要就是曾有房客在裡面上吊往生。在事情發生後，有請一些法師超渡誦經，所以之後仍繼續出租給其他房客。當然我後面的租金降得比外面便宜很多，最後一個房客我甚至租他一個月一千元（台幣，下同）。」房東這樣說著。

「一千元！」我心想這樣大的公寓，就是隨便租個五千都還會有人要租吧，畢竟這不是套房呀！是三房兩衛的公寓。我想了一下問說：「您出租的金額還滿便宜的耶，是說有發生什麼奇特的事情，才決定把租金壓低租嗎？」屋主嘆了口氣說：「我這麼說吧，我會租這麼低，不只因為房子發生事故，而是後續一連串事件，所以後面的租金才這樣便宜。」「可以的話，能直接告訴我到底怎麼回事嗎？」我請屋主直接講白了吧。

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「是這樣子的，這房子自從租客上吊往生後，我請人誦經超渡，就想說沒事了可以再租給別人。如果租客住了沒什麼事，那其實也沒什麼影響，所以那時候壓低租金找了一個租客。當然一開始也有跟租客講這個問題，但或許是租金不貴他也覺得自己不做虧心事嘛，就租下了。前幾個月都還正常，好像到第六個月吧，我突然沒收到租金，本來以為可能只是遲點付，也沒在意就傳了手機簡訊通知一下。可是又過了一個禮拜，租客一樣沒匯款，簡訊也沒回，打了手機又沒人接，只好到現場去看了。」

「當下到門口按了門鈴也沒回，但打手機卻能聽到室內傳來手機鈴聲，接著我又敲了很久的門，跟按門鈴就是無人回應。後來沒辦法就拿了備用鑰匙，去管區找了警察一起開門。玄關門一開，還不到客廳當下一股臭味衝出來，往裡面看過去，那個房客就上吊吊死在客廳的樑旁邊，屍體散發濃濃的屍臭。警方說是上吊，且現場留有遺書。 」房東淡淡地說著。我心想：「哇Ｘ，你還真衰啊你！」

接著屋主說了一個更邪門的事。「重點來了，他死的那個位置跟第一個房客上吊的地方是一模一樣。第一個房客也是在那吊死的。」我聽了一下，就開口問：「是你找的師父便宜行事吧？超渡沒完成嗎？還是那個師父功力不夠呀！」屋主說：「我本來也以為是這樣子啊，想說該做的法事都做了，哪知道後面又來了！」我心裡其實有在想，這應該是抓替死鬼的概念，而且屋主請的師父應該沒把法事做好。於是忍不住冷笑了一下說：「你要不要考慮去超渡那個師父好了，根本沒給你處理好嘛。」

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後來屋主說他也不處理了，就隨便租吧！便宜租！「之後我也不知道該怎麼處理了，索性就便宜租了，一直到最後的房客一個月一千元的租金。你知道我租了第三個、第四個一直到第六個，一共有六個租客，這六個租客我根本不知道為什麼，他們最後都上吊死了，上吊的位置還全部一模一樣，都在進去客廳往內看的樑旁邊，連我自己都快崩潰了。管區甚至一度懷疑是不是我殺了租客，用上吊方式來掩蓋自己的罪行，因為我有備份鑰匙。你知道那種租給人別人就上吊在你房子裡，一、兩個就算了，是六個，是連續六個租客！你知道那感受嗎？」屋主用一副想哭又很無奈的表情訴說著他的情緒。

屋主在心情平復了一些後接著說：「而且還不止這些問題，我們那個公寓是一層兩戶的，對面還有鄰居在，我這房子自從第六個房客出事後，就再也沒租人了，空屋到現在大概有兩年多了。某天因為我要去那邊收信，剛好遇到住對面鄰居就閒聊了兩句，那時候他問我說：『Ｘ先生，您那房子又出租啦？這租客正常嗎？不然發生這些事情也很讓人不知道怎麼辦！』那時候我還想了一下，房子有人住！怎麼會？於是就問鄰居說是啥時的事情？」

「鄰居說就在上禮拜，他出門剛好看到對面的內門是打開的，有一個像學生的人就站在陽台那邊，而且晚上也聽到有人在說話，以及電視開著的聲音。我心想不會吧？有人跑進我家裡住免錢的嗎？因為我鎖都沒換過，有可能是之前房客朋友偷打嗎？我跟鄰居說不可能，因為我已經兩年多沒租給任何人了！鄰居一開始也很驚訝的說怎麼可能，因為對方還有看他跟他點個頭。這時我認真想，不會真的被入侵住免費的吧？畢竟鎖都沒換過。 」

屋主說當時剛好鄰居回家，他們一起進屋內確認，結果門一開，哪兒來的人呀？地板上兩年多來積的灰塵厚得誇張，從入門開始到陽台都是厚厚的灰塵。屋主說他自己跟鄰居進門後，往裡面看是空無一人，屋內地板厚重的灰塵只印有他與鄰居兩個人鞋印，這時屋主自己意識到這奇怪的狀況，自己背脊一涼，這房子近期根本不可能有人來過，那麼鄰居看到的……再加上屋子確實發生過意外，屋主有點害怕，不敢再往裡面走了，和鄰居互看一眼就一起退出了房子。

「我當時記得很清楚，那個房子裡真的沒有別人了，因為地上往內看連腳印都沒有，只有厚重的灰塵，你知道如果有人踩進去一定會有痕跡的，可是完全沒有。後來沒多久，對面鄰居打電話來說他搬家了，有空聯絡，問他怎麼了，一開始也吱吱唔唔的，後來才說有一天晚上回家，他看見我那戶的大門的內門突然間打開了，他本來以為有人，結果什麼也沒有，最後門突然很快的關起來，他嚇了一跳，沒多久就搬家了，搬走以後打電話來告知一下，提及這房子他也不想要了，便宜賣沒關係，完全不想再煩這些恐怖的事情了。」

聽完屋主講完這些話，我就想都死了六個耶……不過因為他的價格低得非常誇張，於是我回應他說試試看吧，看有沒有客戶要。在承接這案子後，我跟我朋友說我死都不會上去，我朋友也是很驚嚇的說她也不要上去，她怕被抓替死鬼……但是現場還是要看一下，至少知道位置在哪裡，加上屋主委託我們賣的時候又有一些時日了。

我那時候問了一下公寓的其他住戶，剩下的住戶說：「那間樓下的好像也搬走了，聽說啦，他說樓上有時候會有人很大力的踩地板跟拖著椅子的聲音，還有摔東西的聲音，他們好幾次去按門鈴要裡面的人安靜點都沒有人理，從樓下往上看也沒人呀！根本不知道怎麼處理，後來聽說那個房子的事情後，樓下也就搬走了。不過主要的關鍵聽說好像是一樓的住戶有一天晚上在樓下抽煙往上看，看到那戶有兩個人在陽台那邊往下看，他跟他們伸手點頭，然後繼續抽，後來想到那戶不是空了嗎？再抬頭看人影已經消失了。」踩地板、拖椅子……有點像是上吊的過程，拖椅子、站上去、椅子倒了、掙扎、亂踢，然後停止。

聽完這些事蹟後，我開始覺得這間房子要看哪個投資客命夠硬了！跟投資客介紹這間房時，價格都絕對吸引人，但是當我說這房子死了六個人時，他們都問說怎麼往生的？是火災還是瓦斯漏氣呀？才會一次死這麼多人！我說是縊首，也就是上吊的意思。投資客還一臉驚訝的說：「六個人一起上吊呀！」我說不是，他們是六個不同的租客，在同一個地方、不同的時間，上吊死了，而且連續六個租客。「哇Ｘ，有沒有這麼邪門呀！Ｘ！原屋主都不處理嗎？」我搖搖頭，告訴投資客：「不是不處理，是已經處理不了了。」

後來這個案子找了許多投資客都沒人有意願買，或許是聽完這些故事全部退縮了。而且他們都說了同一句話：「這房子也太邪門了吧？根本在抓替死鬼吧。」直到有一天，有一個投資客很有種的想買下來，屋主也說好。但是在簽約的當天，屋主對投資客說對不起，不能賣給他，投資客一開始還說是價錢不夠嗎？還是怎樣？屋主他說：「真的對不起，不是不賣，是我不想讓你成為那房子裡的第七個人。」

至今，那間房子依然空在那裡，未來只會有更多的灰塵積在房子裡，至於裡面的房客或許永遠就留在那個地方了。有人想買便宜的房子嗎？便宜的凶宅喔！

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