非凶宅！780呎2房1廳單位割價賣$60萬　1原因嚇跑買家：不敢下手

買樓上車是不少人的夢想，購入單位前當然要考慮全面因素！台灣屏東潮州鎮1幢大廈6樓的單位正放售， 22坪（約778平方呎）2房1廳只須228萬新台幣（約60萬港元），較正常價格約300萬台幣平宜了約兩成半，惟這個「無敵筍盤」竟然因1個原因「嚇怕」無人問津，買家直言「完全不敢下手」。



台灣屏東潮州鎮1幢大廈的6樓單正放售， 22坪（約778平方呎）2房1廳割價只須228萬新台幣（約60萬港元），然而因為一個原因「嚇怕」買家。（網上圖片）

台灣媒體報道，該單位位於屏東潮州鎮1幢大廈，面積22.9坪（約778平方呎）、2房1廳間隔，周邊配套良好，有公園、街市等，割價下只售228萬新台幣。不過，由於大廈升降機故障，其他低層住戶卻不願出錢修理，必須走6層樓梯才能到達單位，結果嚇怕買家，直指「不敢下手」。

房仲（地產經紀）直言，如果買6樓單位卻無升降機，走樓梯會十分喘氣，每次來回更相等於走了12層樓梯，相當辛苦。房仲又說，如果大廈升降機正常運作，這單位保守估計售價要300萬新台幣（約80萬港元）起跳，意味單位現時平賣了近兩成半，有升值空間，「所以說買這個房子要有認知，體力要好，等於當健身」。

買樓上車是不少人的夢想，購入單位前當然要考慮全面因素！（《男人唔可以窮》劇照）

事件引來網民熱議，不少人都指雖然單位便宜，但不會購買，「最好不要…要買個家電、家具，搬運費就付不少了」、「這個就不單純是升降機問題了，代表管理不好，水塔、水管管線，頂樓漏水許多都是需要管理支出的…」、「鄰居不好相處」、「年輕時可能還可以，過了中年之後沒有升降機真的會很痛苦」、「太便宜了也是有點兒……」。

也有網民建議可把單位買下，再自己花錢修理升降機，「買下來修升降機，把升降機變自己的VIP專用」、「行情如果遠低於市價，那就花錢買下，自己再花錢修升降機」。