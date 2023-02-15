56歲美魔女情斷25歲小鮮肉　揸車竟要求咁做氣炸怒摑：我命還要！

56歲的台灣「美魔女」胡文英以凍齡外形、苗條身段著稱，再加上她的直率敢言性格，都成了她「吸粉」的原因。她曾經在當地節目上大爆自己與1名25歲、酷似韓星李敏鎬的小鮮肉交往，但原來兩人已經火速分手。近日她就在社交平台上解釋原因是小鮮肉前男友實在太迷戀她的肉體，不只一次在公眾場所對她表達出性慾，更試過「緊火」到在駕駛途中勃起，險些發生意外，因此胡文英堅決分手。



日前，56歲的台灣「美魔女」胡文英在社交平台上大方分享與小鮮肉分手的原因，原來前男友曾不專心駕駛，並對她毛手毛腳。（「美魔女胡文英」FB截圖）

胡文英於上周五（10日）在社交平台上提到有粉絲十分好奇她與前男友「小李敏鎬」分手的原因，決定大方分享往事。她先是大讚前男友的確長的帥氣，生活又有浪漫情調，常常贈送小禮物、製造驚喜。她又透露對方喜歡她穿着火辣，因此會送贈性感衣服給她。然而，前男友對她的身體實在有太強烈的慾望，時常不分場合地表達性暗示，包括曾在電影院及車內對她「上下其手」。

胡文英又指，分手的導火線就是某次男方在高速公路開車時，看到副駕上的她穿上他準備的「火辣衣服」，突然就有了「性致」，一邊開車一邊對她毛手毛腳。胡文英多次提醒男友要專心駕駛，但對方竟變本加厲表示自己有了性衝動，甚至要求她幫忙「滅火」，令她氣得即時用力摑對方的頭要他清醒一點，「我命還要別鬧了」。對於前男友只想發泄、罔顧安全，胡文英直斥對方「他這種人格單純滿足自己的私慾」，於是火速分手。

帖文一出，不少粉絲都留言批評胡文英的前男友，「這跟不尊重女性有什麼分別」、「傻眼！再急也不能這樣玩吧」、「開車這樣太危險了」、「沒有把妳的安危擺在第一，這樣要怎麼能夠保護妳」。

（美魔女胡文英）