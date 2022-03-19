訂房網現阿姨相　單人房雙人床附送早餐　網民笑：想讓人住她心房

阿姨我不想努力了？有台灣女生於討論區發文表示，日前同事在訂房網站尋找住宿房間時，竟然看到其中一間貼上了一張姨姨照片，宿舍名只寫了個「五」字，房內有雙人床，還提供免費早餐，讓她大感驚訝，不知是怎樣的宿舍。有網民留言笑稱「想讓妳住她心房啦」，又大讚她是宣傳的鬼才，可能負責煮早餐！



有台灣女生於討論區發文表示，日前同事在訂房網站尋找住宿房間時，竟然看到其中一間貼上了一張姨姨照片，讓她大感驚訝。（「Dcard討論區」圖片）

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該名女生於Dcard討論區以「特殊房型」為題發文，貼出訂房網站的截圖，只見其中一間住宿房間並沒有顯示房間環境及佈局，反出現了一張姨姨照片。而旁邊的資料寫着房間名為「五」，位於台北文山區，房內放了一張雙人床，2人租1晚費用為1000元新台幣（約276港元），房主還貼心地稱租房會送上免費早餐，她震驚地說「重點是還包括阿姨，啊啊不是啦是早餐」。

有網民笑言「早餐是阿姨本人？」、「我吃了阿姨一年的早餐」（模仿電影名字：《我吃了那男孩一整年的早餐》）、「早餐就這麼重口味」、「不想努力可以找阿姨，還涵蓋早餐欸」、「教你怎麼把訂房軟體當成交友軟體」。不過也有人認為阿姨是宣傳鬼才，其實意思可能只是阿姨會負責煮早餐。

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