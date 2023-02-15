衰十一！與未成年女友性交致懷孕　男子1原因獲緩刑但要賠足20年

不同國家或地區都有保護婦孺條例，與未成年少女發生性行為即屬犯法。台灣嘉義1名王姓男子，與年僅15歲的少女交往，而明知對方仍然未滿16歲下，與她性交多次致懷孕。「鬧出人命」事件曝光後，少女雖然同意性交，但警方仍依「妨害性自主罪」起訴王男。由於王男其後已與少女家人和解，法院日前判王男應有期徒刑7個月，緩刑5年，並要賠償390萬元新台幣（約101萬港元），分20年給付至2043年。



台灣嘉義王姓男子，與年僅15歲的少女多次性交致對方懷孕，終被告上法庭。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，王男於2021年6月，與當時年僅15歲的少女交往，而同年7月至11月，王男明知少女未滿16歲，仍在對方同意下性交3次，導致少女懷孕。

少女懷孕令2人關係曝光。（示意圖／gettyimages）

2人關係曝光後，警方依「妨害性自主罪」起訴王男。嘉義地方法院日前裁決，指王男「高職（高等職業學校）」肄業，是家中長男，沒有無前科，犯案後亦坦承犯行，且已與女方家人達成調解，遂依與少女性交3次共3罪，判王男有期徒刑7個月，緩刑5年，並要依照調解內容，賠償少女390萬新台幣，分期付款直至2043年。王男給付方法是由今年2月10日起至2028年1月10日，每月付2萬新台幣（約5,210港元）；2028年2月10日至2043年1月10日，每月給付1.5萬新台幣（約3,907港元）。