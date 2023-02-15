悲傷奪命車禍！2孩媽自撞翻車　5歲兒噴飛慘死　調查揭粗心內情

台灣發生悲傷奪命車禍！1名年約40歲媽媽開車截着2名兒女及友人行經公路時，自撞護欄失控翻車，媽媽及5歲兒子當場飛出車外，其中5歲兒子送院搶救不治；其他人則多處受傷，需送院治理。消防人員初步調查指出，男童當時坐在右前座，即副駕駛座，現場卻未發現有安全座椅，正調查車禍起因。



年約40歲的媽媽開車截着2名兒女及友人行經公路時，自撞護欄失控翻車，她與5歲兒子當場飛出車外，兒子最終不治。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，事發周一（2月13日）傍晚約6時，年約40歲辛姓媽媽駕車接載5歲兒子、2歲女兒以及同約40歲張姓友人，詎料駛至國道1號南下204公里彰化縣秀水路段時，車輛突然失控撞到護欄後翻車，其中辛媽媽及5歲兒子飛出車外。

4人之後送院救治，惟5歲兒子抵達醫院前已無生命迹象，搶救後宣告不治；辛媽媽、2歲女兒及張友人則多處擦傷、撕裂傷，經救治後沒有生命危險。

消防人員指出，男童坐在右前座，未發現有安全座椅。（網上圖片）

消防人員指出，女童當時坐在右後座安全座椅，男童坐在右前座，卻未發現有安全座椅，正調查男童是否有乘坐安全座椅，以及車禍原因。

去年7月，台灣藝人林志穎駕駛白色特斯拉（Tesla）Model X跑車載着當時兒子Jenson，其間在桃園失控猛撞分隔島指示桿後起火，父子均獲救。當發時年僅6歲的Jenson坐在副駕駛座，網民就疑違反台灣交通法例。

根據台灣「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」規定，年齡逾4歲至12歲以下，或體重逾18公斤至36公斤以下之兒童，應坐於車輛後座，並依汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法規定使用安全帶。

台灣藝人林志穎於2022年7月22日在桃園發生嚴重車禍，他駕駛的白色特斯拉（Tesla）突然失控自控分隔島指示桿後起火，當時其6歲兒子坐在車颧副駕駛座。（fb群組「爆廢公社」圖片）

而在香港，根據《道路使用者守則》第5章，12個月或以下（或體重9公斤以下不能自己坐穩的嬰兒），應讓他們躺在便提式嬰兒床上或嬰兒籃內，該嬰兒床應放在汽車後座，並用繩帶固定在後座。而9個月至4歲（或體重9至18公斤可自己坐穩的兒童）最好使用兒童安全椅，兒童須由繩帶繫於安全椅中，而兒童安全椅亦須根據廠商指示穩固地安裝於車廂內。

兒童乘坐私家車時，安排坐在後座的兒童安全椅上會較安全，法例亦有列明應如何安排。（資料圖片）

至於3歲至12歲（或體重15至36公斤的兒童），須使用由一條腰帶及兩條肩帶組成的兒童安全帶；或是選用普通安全帶加配高墊，連同背後橫帶用以調整斜帶位置。12歲以上（或體重超過36公斤的青少年）則可使用普通安全帶。

香港法例容許3歲以下兒童坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，但必須使用認可的兒童束縛設備。如沒有兒童束縛設備，這些兒童乘客便須使用一般的安全帶。法例強調，前座乘客切勿抱着兒童，或讓他們坐在膝上，以免一旦發生意外，兒童會被夾在成年人與汽車儀錶板之間，或被拋出車外。