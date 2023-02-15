結婚1年好丈夫每天按時回家　人妻看手機驚悉真相心寒：無法想像…

丈夫每天準時回家竟然有古怪？內地山東一名人妻與丈夫結婚1年多，丈夫每天都會按時回家，沒有異常行為，詎料人妻有天無意間翻看丈夫手機，竟發現有多次酒店訂房紀錄，數量之多讓她心寒傻眼，懷疑丈夫是否出軌，但又怕是自己想多了。事件引來網民熱議，有人認為丈夫的確有古怪，但亦有網民指，可能是丈夫幫老闆或同事訂房，毋須多疑。



內地山東一名人妻翻看丈夫手機，竟發現有多次酒店訂房紀錄，數量之多讓她心寒傻眼。（示意圖／資料圖片）

綜合內地媒體報道，事發2月9日，人妻發文表示，發現丈夫頻繁訂酒店的紀錄，「基本每隔半個月或者一個月就有一次」，時間從2020年12月17日開始到2023年2月4日。從她公開的手機訂房紀錄影片見到，丈夫預訂的酒店地點分布在寓所附近的多個城市，有些靠近車站，有些靠近廣場，價格由每晚100人民幣至300多人民幣（約115港元至350港元）不等，且預訂的都是清一色大床。

人妻指出，與丈夫相處數年才結婚，如今結婚1年多，形容兩人「感情很好」，且丈夫每天都會按時回家，沒有任何異常行為，因此酒店訂房紀錄令她百思不得其解，「無法想像，平日那個溫文爾雅的丈夫，會在私下做出如此齷齪，背叛自己的行為」。

人妻又說，對於愛情她很理性，直言如果丈夫不喜歡自己，她願意成全，認為對方完全沒有必要出軌，「不是像現在這樣，腳踏兩船，把日子過得不明不白」。不過，她也怕是自己想多了，心情相當複雜。

人妻表示，「無法想像，平日那個溫文爾雅的丈夫，會在私下做出如此齷齪，背叛自己的行為」。（示意圖／gettyimages）

事件引來網民熱議，有網民認為丈夫的確有古怪，「看着就有一種窒息的感覺。看看是不是和同一個女的開房，如果是，保持長期穩定的關係，妳可以把他們送進去了，並且花在個女人身上的錢，都要回來」、「別以為天天幹活，掏心掏肺，把家裏和孩子的事情整理得有條不紊，男人就對妳感恩戴德了。這樣的男人，完全把妳當作一個保姆，和外面的女人才是真愛。

有網民則留意到，人妻丈夫手機紀錄中最新一項是「等待消費」，提醒她要小心注意。不過也有網民認為毋須想太多，「有沒可能是妳老公幫助老闆、公司的人訂呢？」、「丈夫應該沒事，如果心裏有鬼，這些紀錄早就刪除了。正因為坦蕩，才沒有刪除這些紀錄」。