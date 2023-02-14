理財有道！慳家外傭在港打拼9年儲大錢　在家鄉擁10幾畂田＋豬場

善於理財能為下半生過上安穩日子鋪路！有前僱主於網上發文分享曾聘請的1名40多歲外傭的理財之道，指出外傭於香港捱了9年多，為人節儉，只要有錢就會儲起，放假不會四處消費，最近終於達到理想，在家鄉擁10多畂田地及建了1個豬場。外傭目前只待在港的僱傭合約完結後，就會告老歸田。



有前僱主於網上發文分享曾聘請的1名40多歲外傭，在家鄉擁10多畂田地及建了1個豬場。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該名前僱主於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文表示，移民後一直與曾在港聘請的40多歲外傭聯絡，她近日喜見外傭在港「捱了9年多」，終於達到理想，「在家鄉儲了十幾畂田，最近終於起了一個豬場」，而外傭稱目前只待在港的僱傭合約完結後，就會告老歸田。

樓主指出，「教姐姐們理財很重要」，她慶幸這名外傭「好慳家」，當年受聘時喜歡與她們一家討論儲錢之道，「有錢就儲、甚至去買一兩隻股票收下息，放假也不會周圍去消費，去完教堂就回家看書聽歌」。她又慶幸這名外傭未婚，不像其他外傭般，「孩子娘家夫家一大棚，錢左手來右手去，根本儲不到」。

樓主憶述，曾聘請過1名不懂理財之道的外傭，對方借錢玩傳銷，「個個月冤枉來瘟疫去，愈借愈多愈玩愈大，做多廿年都還不清」。她慨嘆「很慘」，每次聽到對方在房和家人電話聊天都說到哭起來，她就知道「一定又要借錢了」，亦可想而知對方家裏給了多大壓力，「但慘況從來都是為面子而自招的」。

前僱主指出，「教姐姐們理財很重要」，她慶幸這名40多歲外傭「好慳家」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

她認為外傭向僱主借錢沒有問題，「當提早出糧」，但大前提是不可借多於1個月薪酬，「我識得朋友個姐姐，借了1年糧，還極都還不清」。她清楚知道外傭間的「（借錢）遊戲」，外傭先向僱主借不用利息的薪酬，「再借給維園個鄉里，收佢10厘；鄉里借給家鄉屋企人，收佢20厘；屋企人借給隔籬村個農夫，收佢30厘」。她說，農夫借錢也不是做壞事，買種種米有收成，自然有錢還，但不要忘記菲律賓是個經常打風的地方，「一個風打來，農夫冇錢還、屋企人冇錢還、鄉里冇錢還、姐姐也冇錢還」。

樓主告誡其他僱主平日要教外傭有理財意識，「不要隨便借錢給人、不要玩傳銷、要為自己自私一點、要有理想有目標，才能可以脫貧，理財真的好重要」。

她告誡其他僱主平日要教外傭有理財意識，「不要隨便借錢給人、不要玩傳銷」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引起熱議，有網民讚賞該名理財有道的外傭，「好有目標」、「真係要好堅持先得」，有人則讚賞樓主，「你真的是一位有愛心的好僱主！」、「多謝分享，非常有用」，笑言「題外話，可唔可教埋我理財，有時自己都唔識」。

有網民猜測外傭能儲下一大筆錢財的原因，「呢啲姐姐在香港根本在僱主家不用使錢也不用交稅，又有地方住，當然儲到錢」。有人指出節儉與否全靠個人，「慳錢呢樣嘢其實都係個人嘅問題，個人本身係慳就係慳，鍾意用晒啲錢嘅人係點講都講唔明」、「識諗嘅工人不用你教，唔識諗嘅你就去教佢係你厚多士」。

有網民分享，「我姐姐飄洋過海打工，做咗20年（台灣2年、香港18年），家鄉有屋有田又有地，退休後生活無憂，佢比我更富有，身為僱主嘅我，退休後反而冇乜保障」、「我之前完咗3個約嘅姐姐，返咗去開一間士多，仲賣蛋糕等食品，全部喺我度學，佢自己仲借錢畀同鄉收利息」、「有的買橡膠樹，都好發的」。