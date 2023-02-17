人妻送小孩上學搭上已婚主任　激戰7次傳露骨訊息　夫怒告竟咁判

台灣屏東一人妻搭上孩子小學的已婚教務主任，兩人雙雙發展婚外情，於汽車旅館及車上激戰至少7次，互傳露骨訊息，「想要你X入，用力衝撞我」、「對我兇殘一點，不用客氣」。人妻丈夫隨後揭發事件向主任攤牌，主任原同意賠償100萬新台幣（約26萬港元，下同），惟一直拖延。人夫一怒之下將主任告上法院，屏東地方法院近日審理，判主任應履約賠償，全案仍可上訴。



台灣屏東一人妻搭上孩子小學的已婚教務主任，兩人雙雙發展婚外情，於汽車旅館及車上激戰至少7次，互傳露骨訊息。（示意圖／Getty Images）

綜合台媒報道，判決書指出，人妻小芳（化名）與丈夫結婚後育有2名子女，2年前參加孩子小學家長會時，結識53歲已婚教務主任阿隆（化名）。人夫指控阿隆勾搭其妻子，於2021年12月至2022年3月期間，兩人不但單獨約會，還至少發生7次性行為及互傳親密露骨訊息。人夫揭發事件後深感痛苦，馬上找阿隆攤牌，阿隆當場承認婚外情，承諾9天內賠償100萬私了事件，以換取不被提告，人夫寫下兩頁契約，惟阿隆其後卻一直拖延未有賠償，人夫決展開提告。

案件審理時，阿隆辯稱雖有傳送逾越男女間限的訊息，但雙方並無付諸行動，而且談判時雙方根本沒達成共識，提到即使通姦罪未除罪前，判刑也最多6個月，換算罰金為18萬新台幣（約4.7萬港元），民事常見賠30萬新台幣（約7.8萬港元），他早知道就不可能以100萬和解。阿隆亦指，自己於教育機構任職，沒相關法律知識，賠償金遠超自己的收入，人夫利用他心急的心態要求簽字索償是很不公平。

小芳出庭作供時憶述，有天到學校接孩子時，被阿隆叫住攀談，雙方因而認識，阿隆亦從學校LINE群組中找到她及加帳號。她半夜失眠睡不着時，阿隆都會對她噓寒問暖，兩人進而交往，並多次於汽車旅館及阿隆車上發生性行為，被丈夫揭發姦情後，她被逐出家門，阿隆仍繼續找她發生最後1次性行為。

法官判教務主任須向人夫賠償100萬新台幣（約26萬港元），全案仍可上訴。（Getty Images）

法官檢視阿隆和小芳的訊息，阿隆曾說「我希望我們兩個都可以一起高潮」、「心好癢，想進去，想着都硬了」，人妻回應「想要你X入，用力衝撞我」、「對我兇殘一點，不用客氣」、「你今天還偷舔，壞壞」、「是不是因為老婆更年期沒興致不跟你做了，你才要我…」。人妻還提及因泌尿道感染血尿，須到醫院求醫，阿隆也道歉「是我太用力了，對不起」，人妻回覆「生理期剛結束時嘴容易感染」，足證明兩人交往並發生多次性行為。

法官認為，阿隆為53歲已婚教職人員，即使非法律專業人員，在簽契約時也不屬於無經驗的人，既然他侵害配偶權並簽下和解契約，應履約賠償，故判阿隆要向人夫賠償100萬，全案仍可上訴。

（綜合報道）