公屋｜港女獲大埔富亨邨這單位：首派就中頭彩　竟因1理由拒接受

【公屋／問題單位】不少人輪候公屋多時，只想獲得心儀單位。有港女近日於網上發文表示，首派就派到大埔富亨邨亨榮樓一個「特殊單位」，形容是「第一次首派就中頭彩」。不過網民看後紛紛恭喜樓主，因富亨邨亨榮樓屬「租者置其屋計劃」的「租置」單位，「租置屋，可以買，正」、「（租完）跟住買埋，過幾年就有幾百萬，好過中六合彩」。惟樓主回應網民留言時明言，不會接受富亨邨亨榮樓這個單位，「唔會要，在等嚇（下）」，網民相信拒絕原因與配房通知信列明單位有「特殊情況」有關。



樓主獲派大埔富亨邨亨榮樓一個「特殊單位」，形容是「第一次首派就中頭彩」。（Google Maps截圖）

該港女於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，直指「第一次首派就中頭彩」。從樓主上載的房委會「配房通知信」見到，她與家人獲派大埔富亨邨亨榮樓，屬於特殊情況單位（問題單位），月租2,185元，若接受編配，在租約生效的首個整個曆月後的第一個曆月起計，可享一半月租的租金寬減。

樓主上載的房委會「配房通知信」。（Facebook圖片）

帖文引來熱議，大批網民恭喜樓主，因富亨邨亨榮樓屬「租者置其屋計劃」的「租置」單位，且周邊配套良好，「可租可買」、「租置屋，可以買，正」、「跟住買埋，過幾年就有幾百萬，好過中六合彩」、「既可租，亦可買，Y3型單位最實用，恭喜」、「恭喜。富亨亨榮唔錯，好開揚。行幾步到商場和巴士總站，亨榮樓下有巴士站，公立醫院和診所近在咫尺，中小學在邨內。配套唔錯，我都住緊40+年樓」。

不過也有網民關注富亨邨已是舊樓，擔心維修保養成為一大成本，「富亨都舊有32年樓」。而樓主回應網民留言時就明言，不會接受富亨邨亨榮樓這個單位，「唔會要」，直言要「在等嚇（下）……」，未知是否與單位的「特殊情況」有關。